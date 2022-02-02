【新冠肺炎】衞生署上周接92宗接種後異常報告　專家評估與疫苗無關

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衞生署今日（2月2日）表示，截至上月30日晚上11時59分的過去一周，共接獲92宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，無新增青少年接種後心肌心包炎個案，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

署方指截至上月30日，專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，10宗仍待取得更多資料以作評估，認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

另外，截至上月30日晚上8時，本港市民合共接種了約1112萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約536萬名，佔全港12歲或以上人口的79.4%。亦共接獲6885宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.06%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括63宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



根據醫管局資料，1月3日至1月30日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有166.0宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有10.3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有8.2宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.9宗。

未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有40.0宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有11.0宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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責任編輯：余思嵐