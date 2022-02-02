【封區檢測】屯門大興邨興平樓疑現垂直傳播　1至29樓20至21單位住戶撤離檢疫【不斷更新】

▲ 葵涌石蔭東邨蔭裕樓今晚7時起圍封。(曾耀輝攝)

本港今日大年初二(2日)新增116宗確診個案，同日更錄逾110宗初步確診，多區大廈更現傳播，大埔美新大廈、葵芳邨葵歡樓及屯門大興邨興平樓均有確診個案，部分住戶須撤離檢疫。

【2129】

葵涌葵芳邨葵歡樓、大埔舊墟直街4-20號美新大廈及屯門大興邨興平樓，因出現數宗不同樓層住戶確步，出現懷疑與環境因素，包括垂直／橫向傳播、相連天井位置及共用喉管等，為阻截病毒進一步擴散的潛在風險，衞生防護中心安排相關住戶到檢疫中心進行檢疫：

葵涌葵芳邨葵歡樓（涉及四宗於兩個不同樓層的06室單位個案：二十四及二十五樓的06室單位住戶；

大埔舊墟直街4-20號美新大廈（涉及五宗於兩個不同樓層的B室單位個案）：十三至十八樓的B室單位住戶；

屯門大興邨興平樓（涉及六宗於三個不同樓層的21室單位個案）：一至二十九樓20及21室單位住戶

【1938】

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政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在葵涌指明「受限區域」葵涌石蔭東邨蔭裕樓，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（二月三日）上午約7時完成此行動。



政府發言人表示，由於近日發現數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案和陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【1900】

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在大埔指明「受限區域」太和邨翠和樓，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（3日）上午約7時完成此行動。



政府發言人表示，由於近日發現數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

▲ (擷自政府新聞稿)

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【1830】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，大埔美新大廈有相連單位出現個案，13至18樓b室撤離。

另外葵芳邨葵歡樓06室有相連單位，所以24至25樓06單位撤離。而屯門大興邨興平樓21室單位疑有垂直傳播，涉及的21號單位有3宗確診個案，中心正調查或須撤離住戶。

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責任編輯：陳正怡