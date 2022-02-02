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【強制檢測】沙田污水檢出陽性疑有隱性患者　新城市廣場希爾頓中心等樓上住戶須強檢

社會 22:09 2022/02/02

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本港第五波新冠疫情未見頂，今日(2日)再錄116宗確診個案，港府於沙田污水檢出陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在；遂引用引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求曾於指明時間處身污水監測區域沙田5A內下列指明地方接受強制檢測，須接受強檢的範圍包括：

住宅樓宇

希爾頓中心、偉華中心、沙田中心及新城市廣場的住宅樓宇部分內所有人士

帝都酒店內的住客

其餘場所

沙田法院大樓、新城市商業大廈、新城市廣場、沙田公共圖書館、沙田婚姻登記處、沙田大會堂、源禾路體育館、水務署沙田鹹水增壓抽水站、沙田賽馬會泳池、沙田賽馬會公眾壁球場等內的清潔及保安員工

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測，即使已接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳正怡

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