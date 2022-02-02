【新冠肺炎】特首林鄭月娥探訪抗疫人員　冀早日擊退疫情

▲ 行政長官繼續在新春期間探訪抗疫人員。（新聞處提供）

行政長官辦公室今日（2月2日）表示，特首林鄭月娥分別到堅尼地城和香港大學（港大）的實驗室，以及觀塘社區中心探訪在新春期間參與抗疫的人員。特首感謝所有為各項抗疫工作努力不懈的團隊和人員，以及在農曆新年假期繼續奮力抗疫的同事和義工朋友，希望大家保持信心，齊心協力，早日擊退這一波疫情。

▲ 行政長官繼續在新春期間探訪抗疫人員。（新聞處提供）

林鄭月娥在環境局局長黃錦星和渠務署署長彭雅妮陪同下，早上到達堅尼地城一處固定的污水採樣點，視察政府相關部門與承辦商合作實地採樣的最新情況。接着前往港大環境微生物組工程與生物技術實驗室，在港大校長張翔教授陪同下，聽取由張彤教授領導的港大團隊講解污水樣本的處理和檢測過程，以及如何分析檢出陽性結果。

其中一個實例是上月下旬在黃大仙發現的個案。當區的定點監測站於1月18日發現污水呈陽性，其後在數天內通過臨時監測站的聚焦檢測，鎖定在豪苑和新光中心出現污水呈陽性；政府以此為基礎馬上採取強制檢測和圍封強檢等行動。



林鄭月娥在張翔教授陪同下順道視察港大計劃在薄扶林興建科研大樓的用地和聽取項目進展。隨後到觀塘社區中心，探訪逾100位參與包裝快速測試套裝的義工，感謝觀塘民政事務處和多個社區服務團體以及其動員的義工，在新春期間協助相關工作，配合政府因應污水檢測呈陽性結果的地區，盡快向市民派發快速測試套裝，供其自行檢測，以期及早識別感染者。

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責任編輯：余思嵐