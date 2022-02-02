【第五波疫情】養和醫院病理部女員工染疫　周六最後上班曾訪員工飯堂

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第五波新冠疫情嚴竣，本港今日(2日)新增116宗確診個案，當中13宗輸入、103宗本地感染，包括有30宗源頭不明，患者遍佈各區。同日再錄逾110宗初步確診。詳情請見【下一頁】養和醫院組織病理部一名員工前日(31日)上班前接受核酸檢測時結果呈陽性，院方已即時向衞生防護中心通報，有關同事於同日亦已被送往亞洲博覽館。

養和醫院指，染疫員工負責細胞切片化驗，無需接觸病人，對上一個工作天為今年1月29日，當天曾獨自在七樓員工飯堂午膳；院方已安排所有組織病理部員工，七樓飯堂員工及於1月29日同一時段曾到該飯堂用膳的同事進行核酸檢測。

合共174名相關員工的核酸檢測結果均為陰性，其後八天仍須按醫院感染控制組的指引繼續接受核酸檢測或抗原檢測。直至目前為止，所有同事的核酸檢測或抗原測試結果均為陰性。組織病理部及七樓員工飯堂亦已關閉作全面消毒清潔。

院方指，由於Omicron 疫情嚴峻，一月開始已要求所有員工及醫生每周接受病毒抗原檢測，以保障病人及員工安全。

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記者：陳正怡