【新冠肺炎】醫療輔助隊總監到訪醫療輔助隊總部　對隊員工作效率表示肯定

▲ 醫療輔助隊總監到訪醫療輔助隊總部。（新聞處提供）

醫療輔助隊總監林文健醫生今日（2月2日）到位於何文田的醫療輔助隊總部探訪當值隊員，向所有人員致謝及對該隊工作效率表示肯定，並呼籲各隊員切勿鬆懈，緊記要保持個人衞生，亦提醒大家盡快接種第三劑疫苗。

林文健醫生由醫療輔助隊總參事黃英強陪同，聽取隊員講解日常工作，以去年10月24日為例，該隊除了要調派人手參與抗疫工作和提供常規服務，還要調派近800人參與渣打香港馬拉松的急救及護理任務。於1月24日，醫療輔助隊在24小時內先後護送862人次緊密接觸者，創下疫情來最高紀錄。

在1月31日更協助了3個屋苑及一間護理安老院的撤離工作，全日調派近300名職員及隊員參與服務。昨日開始更要在10間檢疫中心或酒店協助醫療站工作。

【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝 拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐