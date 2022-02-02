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【新冠肺炎】醫療輔助隊總監到訪醫療輔助隊總部　對隊員工作效率表示肯定

社會 18:21 2022/02/02

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醫療輔助隊總監到訪醫療輔助隊總部。（新聞處提供）

醫療輔助隊總監林文健醫生今日（2月2日）到位於何文田的醫療輔助隊總部探訪當值隊員，向所有人員致謝及對該隊工作效率表示肯定，並呼籲各隊員切勿鬆懈，緊記要保持個人衞生，亦提醒大家盡快接種第三劑疫苗。

林文健醫生由醫療輔助隊總參事黃英強陪同，聽取隊員講解日常工作，以去年10月24日為例，該隊除了要調派人手參與抗疫工作和提供常規服務，還要調派近800人參與渣打香港馬拉松的急救及護理任務。於1月24日，醫療輔助隊在24小時內先後護送862人次緊密接觸者，創下疫情來最高紀錄。

在1月31日更協助了3個屋苑及一間護理安老院的撤離工作，全日調派近300名職員及隊員參與服務。昨日開始更要在10間檢疫中心或酒店協助醫療站工作。

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責任編輯：余思嵐

 

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