【殭屍校園】朴所羅門IG粉絲一周衝破百萬　童星出身懂四文四語成新男神

▲ 演秀赫一角受注目。

於上月底上架的Netlfix《殭屍校園》，自首播後便即在各地Netflix收視排行榜名列前茅，雖因劇情過度踩界而受爭議，但也被看好或成下一齣如《魷魚遊戲》的話題劇。

《殭屍校園》大部分演員平均年紀只約20歲，大量俊美少男及養眼少女，亦很快受網民注意，其中22歲的朴所羅門，更立即成新一代韓劇男星。

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《殭屍校園》改編自人氣漫畫《現在我們學校》，成功把青春校園題材融入喪屍片類型，再加入大量暗黑元素，如校園欺凌、暴力、血腥以及成人世界的政治角力等，元素十分豐富。

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當中22歲、身高183cm 的朴所羅門（羅門），他演的秀赫跟劇中女班長在生死邊緣中，孕育了一段患難之情，外形俊美的羅門，成為粉絲最大的發現。

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努力學習中文

羅門父母為韓國人，但他小學曾定居俄羅斯及烏茲別克，持有著烏茲別克及韓國雙重國籍，12歲回韓國讀書，能說流利俄語和英語。此外，羅門亦曾努力學習中文，常在社交平台以中文留言，可說精通四文四語。

羅門是童星出身，曾在韓劇《百年的新娘》、《Doctors》演男主角的少年時期。2016年以電影《恐怖故事3：來自火星的少女》正式出道，因其身高及英俊外表，不久即受注目。2017年演《復仇筆記》，亦已散發極重星味，成為他另一齣受粉絲熱捧的劇集。

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羅門亦有健美體魄，常分享健身照，又愛運動游水，擁有一身健碩身材，難怪成為韓劇男神的接班人，自《殭屍校園》後，羅門的IG更在一星期暴增20萬，現已衝破百萬粉絲。