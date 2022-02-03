【強制檢測】68個指明地方被納強檢　沙田多個地點污水樣本呈陽性【附檢測時間】

▲ 68個指明地方被納強檢，沙田多個地點污水樣本呈陽性。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，昨日（2日）新增116宗確診個案，包括30宗不明源頭，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時疫情仍於上升階段，形容「未到頂」。政府今日（3日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處68個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下

西營盤第三街208號毓明閣1座

旺角奶路臣街2-2K號順景大廈B座

油塘油塘邨貴塘樓

九龍城東匯邨匯心樓

土瓜灣譚公道34-38號建安大廈

大埔大埔中心14座

觀塘悦品海景酒店

大埔太和邨福和樓

大圍顯徑邨顯祐樓

天水圍天澤邨澤星樓

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

觀塘雲漢街37-39A號褔興樓

牛池灣瓊麗苑瓊昌閣

沙田名城3期3座

旺角塘尾道51號新港豪庭

東涌滿東邨滿康樓

長沙灣幸俊苑俊禮閣

青衣青泰苑誠泰閣

半島漁港荃灣荃灣千色匯1期6樓

Hazrat Siddique Akbar Society 深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈二樓B室

紅磡時盛大廈

香港仔華貴邨華賢樓

柴灣華廈邨華欣樓

粉嶺雍盛苑雍薈閣

馬鞍山錦英苑錦耀閣

深水埗大埔道 76-84 號華僑大廈

深水埗北河街 126-130 號渭濱樓

慈雲山慈正邨正安樓

葵涌石籬一邨石逸樓

葵涌浩景臺6座

藍田啟田邨啟仁樓

鰂魚涌康怡花園M1座

觀塘安達邨謙達樓

香港體育學院沙田源禾路25號

觀塘翠屏南邨翠榮樓

牛頭角樂華北邨普華樓

大埔海日灣II期11座

時代冰室 馬鞍山頌安邨頌安商場1樓

沙田美林邨美桃樓C座

上海維記 西營盤水街9A號地鋪

雲桂香米線專門店 大埔安泰路大埔廣場地下

海達魚蛋粉麵 大埔廣福里14號地下

小廚港作 荔枝角長沙灣廣場地下

老北京餛飩皇 旺角鴻威大廈1座地下

大埔富善邨善景樓

葵涌寧峰苑晴峰閣

沙田碧濤花園1期百利閣

壽司喰 中環威靈頓廣場

長沙灣麗翠苑麗棠閣

屯門新屯門中心3座

黃大仙成功樓

屯門大興邨興平樓

公務員事務局 添馬添美道2號政府總部西翼7樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

沙田希爾頓中心A至D座

沙田新城市廣場第三期 (紅棉閣、銀樺閣、蕙蘭閣、 紫藤閣、海桐閣)

沙田偉華中心第一至四座

沙田沙田中心(廣寧大廈、 新寧大廈、嘉寧大廈、安寧 大廈、唐寧大廈、佳寧大 廈、海寧大廈、東寧大廈)

帝都酒店 沙田白鶴汀街 8-18 號

沙田法院大樓(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田新城市商業大廈(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田新城市廣場(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田公共圖書館(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田婚姻登記處(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田大會堂(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田源禾路體育館(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

水務署沙田鹹水增壓抽水站(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田賽馬會泳池(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

沙田賽馬會公眾壁球場(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）

詳細指明時間及須檢測時間

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠