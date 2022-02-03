【強制檢測】68個指明地方被納強檢 沙田多個地點污水樣本呈陽性【附檢測時間】
社會 10:39 2022/02/03
本港第五波疫情嚴峻，昨日（2日）新增116宗確診個案，包括30宗不明源頭，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時疫情仍於上升階段，形容「未到頂」。政府今日（3日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處68個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。
強檢名單如下
- 西營盤第三街208號毓明閣1座
- 旺角奶路臣街2-2K號順景大廈B座
- 油塘油塘邨貴塘樓
- 九龍城東匯邨匯心樓
- 土瓜灣譚公道34-38號建安大廈
- 大埔大埔中心14座
- 觀塘悦品海景酒店
- 大埔太和邨福和樓
- 大圍顯徑邨顯祐樓
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 屯門蝴蝶邨蝶翎樓
- 觀塘雲漢街37-39A號褔興樓
- 牛池灣瓊麗苑瓊昌閣
- 沙田名城3期3座
- 旺角塘尾道51號新港豪庭
- 東涌滿東邨滿康樓
- 長沙灣幸俊苑俊禮閣
- 青衣青泰苑誠泰閣
- 半島漁港荃灣荃灣千色匯1期6樓
- Hazrat Siddique Akbar Society 深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈二樓B室
- 紅磡時盛大廈
- 香港仔華貴邨華賢樓
- 柴灣華廈邨華欣樓
- 粉嶺雍盛苑雍薈閣
- 馬鞍山錦英苑錦耀閣
- 深水埗大埔道 76-84 號華僑大廈
- 深水埗北河街 126-130 號渭濱樓
- 慈雲山慈正邨正安樓
- 葵涌石籬一邨石逸樓
- 葵涌浩景臺6座
- 藍田啟田邨啟仁樓
- 鰂魚涌康怡花園M1座
- 觀塘安達邨謙達樓
- 香港體育學院沙田源禾路25號
- 觀塘翠屏南邨翠榮樓
- 牛頭角樂華北邨普華樓
- 大埔海日灣II期11座
- 時代冰室 馬鞍山頌安邨頌安商場1樓
- 沙田美林邨美桃樓C座
- 上海維記 西營盤水街9A號地鋪
- 雲桂香米線專門店 大埔安泰路大埔廣場地下
- 海達魚蛋粉麵 大埔廣福里14號地下
- 小廚港作 荔枝角長沙灣廣場地下
- 老北京餛飩皇 旺角鴻威大廈1座地下
- 大埔富善邨善景樓
- 葵涌寧峰苑晴峰閣
- 沙田碧濤花園1期百利閣
- 壽司喰 中環威靈頓廣場
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 屯門新屯門中心3座
- 黃大仙成功樓
- 屯門大興邨興平樓
- 公務員事務局 添馬添美道2號政府總部西翼7樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 沙田希爾頓中心A至D座
- 沙田新城市廣場第三期 (紅棉閣、銀樺閣、蕙蘭閣、 紫藤閣、海桐閣)
- 沙田偉華中心第一至四座
- 沙田沙田中心(廣寧大廈、 新寧大廈、嘉寧大廈、安寧 大廈、唐寧大廈、佳寧大 廈、海寧大廈、東寧大廈)
- 帝都酒店 沙田白鶴汀街 8-18 號
- 沙田法院大樓(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田新城市商業大廈(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田新城市廣場(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田公共圖書館(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田婚姻登記處(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田大會堂(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田源禾路體育館(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 水務署沙田鹹水增壓抽水站(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田賽馬會泳池(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
- 沙田賽馬會公眾壁球場(所有涉及樓宇╱場所清 潔及保安的工作人員）
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：李榮忠