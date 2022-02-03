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【第五波疫情】藥劑師學會稱新冠口服藥最快3月抵港　拆解常見副作用

社會 10:58 2022/02/03

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崔俊明稱默沙東新冠口服藥最快3月抵港，常見副作用涉作嘔作悶、頭暈。（資料圖片）

本港正受第五波疫情衝擊，昨日錄得逾110宗初步確診，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，6個月大至5歲幼兒接種新冠疫苗的副作用未有太多的數據，建議本港等待美國接種後有更多的數據再決定；至於藥廠默沙東研發的新冠口服藥效用，較輝瑞藥廠研發的口服藥低，兩款藥都適用於治療Omicron或Delta變種病毒，有助紓緩醫療系統壓力。

崔俊明今日（3日）在港台節目表示，藥廠默沙東及輝瑞藥廠研發的新冠口服藥最快3月及5月份抵港，但前者效用較輝瑞藥廠研發的口服藥低。輝瑞口服藥可減低住院及死亡風險比率達88%，默沙東則只有30%，相差近3倍，兩者分別有、肚瀉、肌肉痛，以及作嘔作悶、頭暈等副作用，不屬於嚴重的副作用，惟兩款藥都適用於治療Omicron或Delta變種病毒，以及病情輕度至中度，並有重症風險的患者在家服用，減少對病床的需求，緩和醫療系統的壓力。

美國輝瑞藥廠和德國BioNTech公司向美國當局提交申請，為6個月大至5歲幼兒接種新冠疫苗，要求緊急使用授權，崔俊明強調幼兒接種疫苗需要很小心處理，目前相關數據仍不足，接種後的副作用亦未知，應先等待美國接種後的情況再決定，再者本港疫情不如美國嚴峻，呼籲當局不用太心急。

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記者：陳麗娜

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