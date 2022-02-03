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【開年飯】社企贈逾300盆菜1000飯盒開年飯　銀杏館盼疫下與弱勢基層共渡時艱

健康 11:48 2022/02/03

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社企銀杏館贈逾300個盆菜及1000個飯盒了基層作開年飯。

虎年不再苦！來到新一年虎年，不少人會在年初二食「開年飯」，象徵新一年有個好兆頭。本地社企銀杏館一直關顧弱勢基層，在虎年製作逾300份一人盆菜，以及1000個飯盒加靚湯，讓基層有個豐盛的開年飯。

300個開年盆菜贈基層。（圖片︰銀杏館facebook）

300盆菜1000飯盒開年飯

本地社企銀杏館定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者、露宿者、單親家庭等，昨日（2日）是年初二，過往銀杏館有個傳統「關愛年初二」，每逢農曆正月初二，都免費招待弱勢社群到銀杏館吃一頓豐富開年飯，祝願新一年事事順境，活動舉辦超過十年，可是礙於疫情過去兩年暫停。今年，銀杏館改以其他形式，在疫下與弱勢基層共渡時艱。

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贈基層豐盛開年盆菜

昨日（2日）銀杏館facebook專頁發帖分享，今年決定恢復舉行，為免人群聚集，折衷是把堂食轉為外攜，製作獨立包裝的一人盆菜，讓基層繼續受惠。

22 年 2 月 2 日年初二，製作逾三百份「一人盆菜」，說易不易，還附送素靚湯、熱騰騰白飯及心意「福袋」，務求做到萬無一失人人「哈蝦笑」。

銀杏館的廚師完成初一福飯製作後，馬上趕備一人盆菜材料，好像油麻地店加派人手協助製作、包裝及運送，而運輸部另外一早把福袋由火炭總部運抵長沙灣店，上下一心為基層送上心意。

一人盆菜送到逾300位不同的基層，包括長者、劏房戶、殘疾人士、單親家庭、家長、年青人、小朋友等。社企員工昨日冒著細雨，堅持風雨同路，「祈求不論富或貧在新一年也無災無難，豐衣足食」。

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推動長者就業

推動長者就業的銀杏館有不少年長的員工，除了製作盆菜之外，亦無間斷恆常製作免費愛心飯，員工努力派愛心飯，特別為開年飯加餸的1000個飯盒及靚湯，附加1000個祝福，順利送出。

這些員工，在這個一年一度的大時大節、又或是恐疫都市遊魂中的惶恐時刻，沒有選擇安在家中，只選擇了與弱勢基層共渡，真心感激。

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責任編輯︰王明芳

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