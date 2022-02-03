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【星二代】張智霖袁詠儀兒正面曝光 15歲魔童似混血兒讀全港第3貴國際學校

育兒經 12:28 2022/02/03

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

15歲魔童正面照曝光！

男神張智霖（Chilam）和老婆袁詠儀（靚靚）出名靚仔靚女，2001年兩人結婚，數年後誕下兒子張慕童（魔童），小時候魔童已經好靚仔，惟近年鮮有公開露樣，至近期魔童在社交平台轉趨活躍，繼早前首次在微博貼抱著愛貓的側臉照後，近日再貼出與靚靚正面合照，鼻高長睫毛勁似混血兒。

最新影片推介：

現年15歲的魔童遺傳了父母的優良基因，愈大愈靚仔，最近他轉換新形象電了一頭鬈髮，美少年成熟了不少。相片中的魔童輪廓分明，擁有長長眼睫毛﹑鼻高高好似混血兒。不少網民大讚魔童靚仔，又表示愈來愈似爸爸Chilam，紛紛呼籲他出道，「下一個明星誕生」。

今年中魔童開始活躍社交平台IG，公開貼母子照向靚靚示愛，又分享與朋友們入迪士尼玩，當中更有金髮女伴同行。

讀全港第3貴國際學校

外表似足混血兒的魔童，據悉就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），創校超過50年，屬本港首批國際學校，提供美式課程，並設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

HKIS現時學費僅次漢基國際學校及耀中國際學校，幼稚園至Grade 12全年學費由$199,150至$229,350不等，每學期另再交1萬元基本建設費（Capital Levy），故入讀學生非富則貴，吸引了不少星二代入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子及著名導演王家衛的兒子。

責任編輯：王明芳

星二代 張智霖 袁詠儀 國際學校 社交平台 微博

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