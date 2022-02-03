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【新冠肺炎】梁子超稱現有防疫措施不足以控制疫情　疫情或有機會海嘯式爆發

社會 11:22 2022/02/03

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梁子超稱現有防疫措施不足以控制疫情，疫情或有機會海嘯式爆發。（資料圖片）

昨日（2日）新增116宗確診個案，包括30宗不明源頭，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時疫情仍於上升階段，形容「未到頂」（詳情即看【下一頁】）。呼吸系統專科醫生梁子超今日（3日）在電台節目表示，近日確診及不明源頭個案不斷增加，並擴散到社區不同區域，反映現有的防疫措施不足以控制疫情，如果疫情進一步惡化，確診增加速度加快，他警告疫情有機會海嘯式爆發。

整體個案和不明源頭個案仍在上升軌道，表示目前的防控措施並不足以控制疫情。若這情況持續下去，很可能在短期內，個案上升的速度會愈升愈快，去到一個海嘯式程度不用太長時間便會出現。

梁子超指，若目前防疫措施有效，疫情應該出現逆轉，通常一星期內確診數字會呈下降趨勢，整體個案及源頭不明個案數量應該會下降，他認為現時須加大加快污水監測、社區檢測等，當驗出陽性個案，亦要加快跟進。

如果我們的措施真的有效，應該一星期內可見到疫情有逆轉，即是開始不論在整體個案抑或源頭不明個案也有下降趨勢，我們才可說證明我們的措施有效。

他表示，若政府以動態清零為目標，應該要有明確計劃及中期指標，例如讓市民一兩星期內減少外出，或加大檢測度，讓疫情明顯出現下降。他又認為，香港要再提高長者及院舍接種，建議向疫苗接種率低的群組提供誘因，例如接種第一針的長者可額外發放多一個月生果金等。

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責任編輯：李榮忠

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