【大展鴻圖】油麻地／旺角重建5座摩天大樓勢高過IFC　市建局倡引入新規劃三招

▲ 渡船角「八文樓」重建後，擬發展成「西九龍門戶綜合發展節點」。（市建局模擬圖）

油麻地／旺角重建「鴻圖大計」揭盅，市建局擬區內發展5座摩天大樓，都高過朗豪坊；而渡船角「八文樓」倘拆卸，將重建成樓高逾400米地標建築，勢高過中環IFC。

油旺研究概念圖：

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市建局倡引入3招新規劃手段，焦點探討新概念「轉移地積比」，建議油旺欠重建潛力的樓宇，日後或禁止重建高樓；反而讓項目的剩餘建屋容量，轉移往地標地盤，可獲准額外增建樓面最高兩成。

油麻地／旺角佔地逾210公頃，老化失修嚴重，區內有3,300座私樓，但當中約4分之1缺乏重建潛力。這批舊樓舉例如渡船角「八文樓」，現時共有住宅3,200多伙，地積比率高達17.6；可是現行法例的市區可建地積比上限是9，即「八文樓」日後重建時，須減可建樓面，新建單位數量或只餘一半。

市建局行政總監韋志成接受訪問，倡引入新規劃手段，拆牆鬆綁。針對舊樓重建限制，他建議引入「轉移地積比」新概念，將4類欠缺重建潛力的舊樓地盤，於規劃大綱圖列為「送出地盤」，準則除了地積比已用盡現行法例上限的舊樓外，還有擬改建成公共休憩空間的地盤、夾在幾座高樓之間的「牙籤樓」，以及須保育的歷史建築，可研究將未能發展的建屋容量，交城規會審批後，可轉移往區內其他地標式地盤。

而地標式地盤將命名「接收地盤」，市建局去年完成油旺重建研究後，建議區內可建至少5座摩天大樓，全高過朗豪坊的樓高255米；分別擬座落於太子水渠道、旺角街市、油麻地果欄及渡船角一帶。這些地盤的建築密度獲准增加，容許跟「送出地盤」的建屋容量合併，最多可獲額外建築面積上限兩成。

再以「八文樓」舉例，倘落實按新規劃措施拆卸重建，渡船角將發展成「西九龍門戶綜合發展節點」，鄰近高鐵站，擬建甲級寫字樓、零售商業、酒店及住宅等混合用途，可建單位翻倍達6,500個，成為西九和尖沙咀延伸。按市建局模擬圖推算，區內有摩天大廈樓高將高達400米，倘建築密度再增加兩成，或高達480米，高過中環國金二期415米。

渡船角「八文樓」及相鄰地盤現況：

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在「轉移地積比」以外，韋志成稱新規劃手段還有兩招，包括容許重建後的新大廈，可互換住用及非住用（商用）地積比；還有「整合街區」，永久封閉區內橫街窄巷至少兩成，改建成更多行人路及休憩地。

韋志成稱，若單靠市建局資源重建油旺，或歷時逾百載；總收購重建成本高達1.1萬億元，財政上亦未能負擔。他認為透過私人發展商共同參與，可加快重建步伐。局方今年內會跟政府討論引入規劃新招，訂立推行細則。

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記者：吳卓峰