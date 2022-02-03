  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (週四) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【走私柴油】海關檢9,700公升走私柴油　估計市值約430萬

社會 11:34 2022/02/03

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

其中一輛貨車上油缸底部的懷疑改裝結構。（資料圖片）

​香港海關1月12日至31日展開特別執法行動，打擊跨境貨車利用懷疑改裝油缸走私柴油，檢獲共約9,700公升懷疑走私柴油，並扣查8輛懷疑涉案貨車，8名懷疑涉案的男司機被捕，柴油及貨車估計市值共約430萬元。

海關指，人員運用風險管理及情報主導執法策略，加強抽查陸路邊境口岸的出境貨車，並成功於落馬洲管制站和深圳灣管制站分別截獲7輛和1輛貨車，發現每輛貨車均裝有懷疑改裝油缸走私柴油。8名懷疑涉案的男司機被捕，年齡介乎31至53歲。全部案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【非法加油】消防處破獲8個非法加油站　檢4.4萬公升柴油拘9男女
17:41 2022/01/26
【非法加油】消防處破獲8個非法加油站　檢4.4萬公升柴油拘9男女
【非法油站】申訴專員倡多項改善建議　保安局：引入源頭管理措施不符合條例目的
12:26 2021/12/23
【非法油站】申訴專員倡多項改善建議　保安局：引入源頭管理措施不符合條例目的
【非法燃油】消防處搗破13個非法加油站　檢獲5.2萬升柴油市值約90萬
18:54 2021/12/22
【非法燃油】消防處搗破13個非法加油站　檢獲5.2萬升柴油市值約90萬

你可能感興趣

【非法加油】消防處破獲8個非法加油站　檢4.4萬公升柴油拘9男女
17:41 2022/01/26
【非法加油】消防處破獲8個非法加油站　檢4.4萬公升柴油拘9男女
【非法油站】申訴專員倡多項改善建議　保安局：引入源頭管理措施不符合條例目的
12:26 2021/12/23
【非法油站】申訴專員倡多項改善建議　保安局：引入源頭管理措施不符合條例目的
【非法燃油】消防處搗破13個非法加油站　檢獲5.2萬升柴油市值約90萬
18:54 2021/12/22
【非法燃油】消防處搗破13個非法加油站　檢獲5.2萬升柴油市值約90萬
柴油 罪案 進出口 海關 香港 深圳 進出口條例

最高瀏覽

【強制檢測】51個指明地方被納強檢　涉屯門荃灣多棟大廈及鯉魚門廣場【附檢測時間】
10:07 2022/02/02
【強制檢測】51個指明地方被納強檢　涉屯門荃灣多棟大廈及鯉魚門廣場【附檢測時間】
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
13:44 2022/02/02
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
17:27 2022/02/02
【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】