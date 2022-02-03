【走私柴油】海關檢9,700公升走私柴油　估計市值約430萬

▲ 其中一輛貨車上油缸底部的懷疑改裝結構。（資料圖片）

​香港海關1月12日至31日展開特別執法行動，打擊跨境貨車利用懷疑改裝油缸走私柴油，檢獲共約9,700公升懷疑走私柴油，並扣查8輛懷疑涉案貨車，8名懷疑涉案的男司機被捕，柴油及貨車估計市值共約430萬元。

海關指，人員運用風險管理及情報主導執法策略，加強抽查陸路邊境口岸的出境貨車，並成功於落馬洲管制站和深圳灣管制站分別截獲7輛和1輛貨車，發現每輛貨車均裝有懷疑改裝油缸走私柴油。8名懷疑涉案的男司機被捕，年齡介乎31至53歲。全部案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：李榮忠