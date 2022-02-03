【IT狗】Lokman星之子上身Rap歌獲網民激讚 　楊樂文為追跳舞夢曾做搬運維持生計

▲ 楊樂文憑演出《IT狗》獲觀眾認同。

ViuTV劇集《IT狗》好評如潮，當中飾演「星之子」Tony的MIRROR隊長楊樂文（Lokman）有亮眼演出，將那種愛認叻的性格演得非常出色，喜感爆燈，演技大爆發。

《IT狗》內Lokman除經常提及到著作《大台理論》外，昨晚（2月2日）播出的《IT狗》內，Lokman演的「星之子」又有另一力作，他跟凌文龍所演的阿信一齊大展Rap功，而Lokman以「星之子」style唱出rap歌，獲網民力讚。

憑此劇獲觀眾認同的Lokman，原來曾因壓力大想過放棄當隊長，後來經「調校」後慢慢尋回初心。

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Lokman另類Rap

昨晚的《IT狗》講述阿信送「禮物」給一眾paypayduck隊員，原來阿信想送一首志氣Rap給眾人，只見Rapper上身的阿信Rap了幾句後，即笑說忘記歌詞，之後由星之子接力。

身為MIRROR隊長的Lokman除跳舞了得，Rap歌也有一手，其實今次阿信今次的Rap歌，就是由《IT狗》導演簡君晉及Lokman填詞，隊長果然夠晒才華。

不過Lokman演繹此幕時，要「星之子」上身，以其口吻Rap歌，當中他Rap著：「我叫做東尼，係個天跌落嚟AKA星之子，最叻同Kenneth數銀紙，佢話冇錯，Bornhub 老闆就係我，仲記唔記得我救過Pay pay duck 一次個喎......」

Lokman的演出獲不少人讚賞，網民紛紛留言：「Lokman上咗Tony身」、「佢仲要星之子Tony style rap出嚟」、「Tony應該改名做Rap之子啦」、「Lokman要扮『生硬地Rap』但係又唔甩，嗰吓好正」、「Lokman世一 」和「好似膠戰咁岀埋MV啦。」

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Lokman演出獲一致好評

《IT狗》為Lokman首次飾演要角的電視劇，他的角色Tony影射現實中的「星之子」陳易希，劇中的他經常強調他「星之子」的名銜，重覆介紹他設計的「智能發聲水杯」，都是以陳易希為藍本。

而Lokman的演出亦深受網民讚賞，指他把那種愛認叻的性格演得非常出色，讓Lokman大為加分。之前網民曾把MIRROR 12位成員分成比較具人氣的上弦和相當「低調」的下弦，自《IT狗》推出後，本為「下弦一」的Lokman更被推舉成為「上弦」成員，值得得到更多人的欣賞和關注。

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兼職打追夢

Lokman出道前曾當舞蹈員，2005年開始接觸街舞兼擅跳Locking，並創立舞隊「SREKCOL」，參加香港及新加坡的舞蹈比賽，獲獎無數。

但為了生活，他曾從事餐飲業、搬運工等工作，及至2013年演出《狂舞派》「Dave」一角而為人認．。

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Lokman曾不想當隊長

另外，他更於狄易達旗下舞蹈學校《Dance Kingdom》任導師，參與拍不少MV和跳舞短片，至2018年，他參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》，並獲得季軍，翌年加入MIRROR成為隊長，去年與副隊長AK推出合唱歌《虎道門》。

另外去年Lokman於真人騷《調教你MIRROR》裡，剖白兩年來擔任隊長所帶來的壓力，他直言兩年來沒有好好享受當「MIRROR隊長」，不能從中找到快樂的事來滿足自己，亦想過放棄當隊長，幸好經《調教你MIRROR》後「調教」心理，尋回初心做個好隊長。

▲ Lokman於《調教你MIRROR》裡忍不住落淚。（節目截圖）

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Lokman夠專一

事業上獲認同，Lokman愛情生活亦如意，他有一位拍拖多年的女友Lux，女方同為舞蹈員及模特兒，跟熱愛跳舞的Lokman相當投契。

Lokman早在《全民造星》出道前，便已經醉心鑽研Locking街舞，更參與過大大小小的舞蹈比賽，獲獎無數。以舞蹈員身份工作糊口的Lokman，一度曾做過其他工種如餐飲、搬運等行業，為追夢而堅毅不屈，終獲賞識有機會登上大銀幕，出演電影《狂舞派》，憑精湛舞技為人認知。