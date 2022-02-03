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【第五波疫情】醫管局指放寬患者出院條件助騰出病床　縮短入院輪候時間

社會 12:12 2022/02/03

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，放寬患者出院條件助騰出病床，縮短入院輪候時間。 （陳靜儀攝）

醫管局放寬新冠患者出院條件，3個樣本Ct值33以上可出院，居家檢疫14天，醫管局總行政經理劉家獻表示，最近染疫人數上升，過去7天平均每日有120個病人入院，住院中位數是17天，長者和小童更達20日，希望新措施可以騰出更多病床，減少患者入院輪候時間，

劉家獻今日（3日）港台節目指，即使住院日數縮短數日，對減低病床壓力相當重要，強調港大的研究發現，病毒樣本CT值30或以上，無法培植病毒，基本上沒有傳染風險：

通常我們採用審慎的做法，既然研究說大過30（無法培植），我們訂明Ct值33才可出院便更穩陣，出院後不會傳染其他市民或其家人。

他指出，現時公立醫院深切治療部40至50張負壓病床，強調有必要時可加開至過百張。

社區組織協會幹事彭鴻昌稱，現時每日百多名感染者，醫管局面臨「容量問題」，同意當患者情況穩定及醫學上安全，可盡快安排出院，但認為當局應檢視過去有沒有相關復陽個案，應發出家居檢疫明確指引，例如是否需要與家人保持距離等，不過他擔心獨居人士隔離時，面對起居飲食困難，建議當局提供協助，例如開放指定地點，方便相關出院者完成隔離。

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記者：陳麗娜

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