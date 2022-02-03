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【北京冬奧】黃錦星指北京冬奧激勵環保創新　場館全為綠色建築

社會 12:37 2022/02/03

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黃錦星指北京冬奧激勵環保創新，冬奧場館全為綠色建築。（資料圖片）

北京冬奧即將在明日（4日）開幕，環境局局長黃錦星今日在社交平台表示，奧運盛事，不止是運動競賽，亦激勵環保及創新。他回憶當年，組隊與建築師及同業，分別考察了2008年北京奧運 及2010年上海世博等盛會的環保建設，在十多年後，遙距見到2022年北京冬奧的低碳建設更趨前瞻，涵蓋綠色供電、節能綠建、新能源車、節儉減廢等重點範疇，領先示範貢獻國家力爭碳中和的幾個大方向。

他又指，北京冬奧場館全是綠色建築，除了觸目的國家速滑館「冰絲帶」，而2008年的「水立方」在屆冬奧改造成「冰立方」，體現北京冬奧對既有建築的節儉重用，減廢減碳。

黃錦星表示，本地電視台會安排直播，至2月20日舉行冬奧期間，包括世界級比賽、開幕式及閉幕禮等，鼓勵市民在假日等居家觀賞冬奧，同心抗疫。同時，祝願市民新年惜物積福，同心低碳轉型，同撐綠色復蘇。

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責任編輯：李榮忠

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