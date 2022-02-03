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【酒後駕駛】秀茂坪私家車撞欄翻轉一男倒地昏迷　男司機曾一度逃去

社會 12:49 2022/02/03

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秀茂坪私家車撞欄翻轉一男倒地昏迷，男司機曾一度逃去。（網上圖片）

今日（3日）凌晨4時許，一輛私家車沿秀茂坪道往觀塘方向行駛，至順安道交界時懷疑失控，撞向行人路旁近6米鐵欄，再反彈出馬路中，全車翻轉四輪朝天。救援人員接報到場，在路面發現一名受傷昏迷男子俯伏地上，懷疑他是交通意外傷者，於是把他送往聯合醫院搶救，警方在現場並無發現私家車司機。

現場有目擊者表示，事發時涉事私家車上滿載乘客，意外後有人將一名受傷男子拖出車外，男司機及乘客其後匆匆逃逸。其後有熱心市民發現懷疑男司機躲藏在附近公廁，於是通知警員將其尋獲，他在現場接受酒精呼氣測試後證實超標逾2倍，涉嫌「酒後駕駛」罪被捕。

至清晨6時許，警方接獲一名男子報案，指其16歲兒子為車禍中乘客，事發後因受驚過度離開現場，步行到順天邨天耀樓附近巴士站，要求救護人員將兒子送院治理，警員到場發現該名男子，同行有另一名女子，相信均為私家車乘客，將他們送院救治，稍後將協助警方調查。

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記者：曾秋文

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