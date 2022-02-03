【嚴寒新春】天文台總部錄今年最低溫11.7度　明早部分地區低至9度【附分區氣溫】

▲ 天文台總部今早錄最低溫11.7度，料寒冷天氣會持續至本周六。(曾耀輝攝)

大年初三（3日）天氣持續寒冷，正午時分，本港各區氣溫較昨日低兩至三度，天文台總部今早錄得最低氣溫11.7度，是今年首個寒冷日，亦是今個冬季第三個寒冷日，明日最低氣溫11度，上水、天水圍等新界地區早上7時更只有9度，料寒冷天氣會持續至本周六（6日）。

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天文台表示，寒冷的冬季季候風及一道廣闊雲帶，為本港未來一兩日帶來寒冷及有雨的天氣。其他地區方面，新界多區降至10度或以下，高地天氣嚴寒；受到廣闊雲帶的驟雨影響，各區氣溫比昨日同時段低2度左右。另外，天文台亦下調明日預測最低氣溫至11度，預料寒冷天氣會持續至星期六。

此外，天文台續指本港雲層轉薄，天色好轉，日夜溫差較大，預料季候風將在下周初被偏東氣流取代，氣溫稍為回升，亦有幾陣雨，而另一股季候風會在下周中期影響本地，氣溫將再度下降。

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記者：陳麗娜