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【虎年賀歲】胡杏兒一家五口圍村過年　丈夫盼3兒傳承客家文化︰追尋根源

育兒經 14:34 2022/02/03

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胡杏兒一家五口返圍村過年，兒子感受傳統客家文化。

中國人很重視農曆新年，胡杏兒一家五口今個虎年就到圍村度歲，是圍村客家人的丈夫Philip希望3位囝囝男丁可以傳承客家鄉村文化，不要讓傳統消失。

42歲胡杏兒與老公李乘德（Philip）於2015年結婚後育有3子，分別為4歲的李奕霆（Brendan）、2歲的李奕霖（Ryan）和約10個月大的李奕宏（Liam）。胡杏兒之前長時間在內地工作賺人仔，今年新年返港過，更跟丈夫到圍村，過一個充滿傳統氣氛的新年。

胡杏兒一家五口到沙頭角圍村過年。（IG圖片）

胡杏兒攜3兒到丈夫圍村過節

李乘德現擁有幾間公司，他曾表示團隊不算很大，有幾十人員工，生意尚算不錯，他亦可平衡到家庭與事業，有時間陪伴小朋友，他曾表示「家庭和小朋友係最重要」，是圍村客家人的他，今年帶同老婆胡杏兒和囝囝到沙頭角圍村過節。

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他前日（1日）大年初一在社交平台分享一家如何過新年，上載了很多張相片，從中可見一家人穿上厚衫，一起大掃除、祭拜祖先、掛揮春等等。李乘德將擔挑上膊，內有不同的拜祭物品，包括水果、斬料燒肉等，將物品帶到山上去拜祖先，到達之後，胡杏兒與囝囝跟丈夫一起拿香拜祭。大兒Brendan一邊拿著香，一邊偷望爸媽跟著一起做，之後他又將沒有物品的擔挑上膊，有樣學樣十分可愛。

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帶兒子找回傳統根源

李乘德在帖文以大篇英文介紹圍村風俗，指出客家和鄉村的傳統正在慢慢消失，他希望下一代可以繼續傳承下去，讓兒子找回他們的根。

回到客家村大掃除、掛揮春、祭祖，向兒子展示他們的根源。

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此外，胡杏兒一家有按照客家的傳統，在村內的小溪撿了一些植物，據悉那些植物象徵著天然的福氣，用作新年沐浴可洗去厄運並辟邪，一家五口希望洗走2021年的負面事，迎接充滿希望又健康的虎年。

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責任編輯︰王明芳

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