【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】

▲ 本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈。

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。

【16:50】

沙田有大廈污水對新冠病毒呈陽性反應，而當區未有確診個案，代表大廈內有隱性確診者未被發現，故呼籲相關大廈居民盡快進行檢測。

【16:45】

張竹君指，葵涌邨沒有新單位出現感染個案，累計共447人確診涉及216單位。

團年拜年後現跨家庭群組爆發，張竹君指未來或出現數以百計確診，呼籲市民少拜年多留家，詳情即看【下一頁】

【16:39】

醫管局指共有1,246名確診病人留醫，1人情況危殆，詳情即看【下一頁】。

【16:37】

今增31宗無源頭包括6名清潔工，於科學園、荃灣港安醫院等工作，詳情即看【下一頁】

【16:35】

121宗本地感染中，涉水邊圍邨碧水樓疑出現垂直傳播，林護長者之家60多名院友需檢疫，詳情即看【下一頁】；另有佐敦新新酒樓、馬鞍山時代冰室、紅磡街市地舖「回味鮮魚」職員確診，詳情即看【下一頁】。

【16:30】

今日新增142宗確診個案，當中21宗輸入、121宗本地感染，包括91宗與其他個案相關、31宗源頭不明；同日錄160宗初步陽性。

121宗本地感染中，15宗為帶有L452R、疑似delta，其中13宗與其他個案相關，其餘2宗為源頭不明。

【11:23】

消息指，今日（3日）葵涌邨多4宗初步確診，安葵閣葵馥苑多一宗。

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記者：陳麗娜