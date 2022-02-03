【非法煙花】屋企外變維港煙花匯森美被嚇倒 　梁祖堯打救被炮仗聲嚇親唐狗

▲ 對於屋外出現「維港煙花」，令森美大感驚嚇。

踏入農曆新年，多個地區均發現有市民非法放煙花，不少人也批評放煙花者行為自私，而家住九龍塘的森美昨晚於𥦬外讚亦親睹人放煙花，場面之震撼，令森美不禁說被此「奇景」嚇倒。另外不少新界村民依然有放炮竹的習俗，而居於元朗的梁祖堯發現一隻疑似被炮竹聲嚇走的狗狗，幸祖祖最終助狗狗找回主人。

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森美一家四口居於位處廣播道千多呎豪宅裡，而昨晚森美於IG上載一短片，原來他於𥦬外目睹有人放煙花，他一邊拍著此場「煙花匯演」，一邊忍不住說：「屋企變左維港，嘩，嘩，呢啲係維港煙花，」

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▲ 森美以虎年造型跟大眾拜年。（取自instagram）

另外他更於IG寫道：「嘩，真係嚇親，開年，祝你花開富貴。」當中某網民留言：「咁多樹………火燭點算」，森美即回應：「係喎！係喎」，歌手林奕匡亦留言稱昨晚正當準備入睡時，同樣聽到有人放煙花。

▲ 森美分享𥦬外「維港煙花」片段。（取自instagram）

此外有網民留言稱有家貓被煙花嚇親，當中他寫道：「天下貓貓一樣個group入面，貓主岀post，主子就係比市區煙花嚇到好似中咗風咁, 攤咗喺度冇反應, 流晒口水咁… 希望大家可以考慮多啲… 家貓都咁.. 咁其他浪浪點算？」

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而家住元朗的梁祖堯昨午遇到一隻被炮竹聲嚇到走失的唐狗，阿祖更於網上上載狗狗照片和發帖文求助，當中他寫道：「啱啱喺大棠路紅棗田附近發現，有冇人走失？我hold 住咗。麻煩大家幫手po去唔同遺失寵物group！

▲ 梁祖堯於IG發佈狗仔走失的消息。（取自instagram）

昨晚阿祖再於IG發帖文，他表示那隻唐狗有晶片，名字叫「靚妹」，在動物義工幫助下，「靚妹」的主人即主動聯絡阿祖，阿祖成功助狗狗尋回主人，

▲ 梁祖堯同為愛狗之人。（取自instagram）

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阿祖表示每逢農曆年，村民總愛放炮竹煙花，令不少狗仔也被嚇到走失，阿祖亦經歷過，他寫道：「前年我都親身因為咁走失左隻狗，好在有街坊hold住，先至可以團聚。唔係嗰次經歷，都唔會識得見到有九喺街上邊走失，無論如何都應該hold住佢，否則佢越走越遠或者會遇到交通意外後果不堪設想。」