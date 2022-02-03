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【初三赤口】車公廟內人丁旺盛　不少市民祈求疫情盡快過去

社會 14:54 2022/02/03

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車公廟內人丁旺盛，不少市民祈求疫情盡快過去。（曾秋文攝）

今日（3日）為大年初三赤口，根據中國傳統習俗，赤口容易與人發生口角爭執，通常不會去拜年，而不少人會到車公廟拜神祈福、或到黃大仙求籤。今年黃大仙祠年初一至初三暫停開放，大批市民到沙田車公廟祈福。華人廟宇委員會在社交平台表示，沙田車公廟內人數已接近上限，建議善信考慮其他日子再到廟參拜,而上午8時至中午12時，共有6,414人次進廟。市民大概排約1小時就可進廟，不少人都祈求身體健康，希望疫情盡快過去。

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有市民帶同一家到車公廟拜神祈福，李先生表示一家5口包括7歲及8歲兒子、在廟內轉了風車、希望來年家宅平安、小朋友身體健康，「疫情快些消失、香港大家一齊好起來」。戚先生同樣祈求身體健康、合家平安、疫情快些走，他指今日用了大概一小時排入廟、相比去年已快很多，「希望香港人個個都開心」。

盧生盧太指他們每年初三都拜車公，覺得今年好似少了些人，排了個多小時入廟；而周女士表示，自己排了半小時已可入廟，今日花了35元買了風車，祈求身體健康、心想事成、疫情快些離開。

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記者：曾秋文、李榮忠

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