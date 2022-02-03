【新春市道】飲食業界指新春生意較去年同期挫7成　旅業代表看淡今年行內復甦

▲ 飲食業界指新春生意較去年同期挫7成，旅業代表看淡來年行內復甦。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，當局收緊晚市堂食、禁本地遊等社交距離措施，飲食業界指今年新春生意慘淡，較去年同期僅佔3成，每日營業額只有不足2億，當局發放的第五輪防疫抗疫基金僅夠交1月的租金，冀當局有限度放寬晚市堂食；至於旅遊業界指，第五波疫情令本地僅餘的旅遊活動都停擺，對年內通關復甦旅業不抱持期望。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年新春生意只有去年的3成，營業額由疫情前每日3億多跌近半，至每日不足2億，第五波疫情影響下，1月份業界整體損失40億營業額，雖然當局在年前開始發放第五輪防疫抗疫基金，但形容資助只勉強夠交上月租金。

他認為新冠變種病毒Ormicron殺傷力不強，只要業界做好人流管制，相信食肆內傳播風險較低，建議當局有限度放寬晚市堂食，令食肆可以有更多生存空間。

疫情下旅業亦是重災行業，香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，行業在新冠疫情下冰封兩年，業界好不容易等到疫情平穩可以舉辦本地遊及公海遊，如今不要說通關，連本地旅遊都停頓，本地在嚴守清零政策下，境外如南韓亦已預告農曆年後確診個案會再度增加，形容本地旅業已無計可施，只能等待疫情回穩；至於當局為業界發放第六輪防疫抗疫基金，崔認為可為從業員增加些微金錢過農曆年。

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記者：陳麗娜