  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (週四) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春市道】飲食業界指新春生意較去年同期挫7成　旅業代表看淡來年行內復甦

社會 16:24 2022/02/03

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

飲食業界指新春生意較去年同期挫7成，旅業代表看淡來年行內復甦。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，當局收緊晚市堂食、禁本地遊等社交距離措施，飲食業界指今年新春生意慘淡，較去年同期僅佔3成，每日營業額只有不足2億，當局發放的第五輪防疫抗疫基金僅夠交1月的租金，冀當局有限度放寬晚市堂食；至於旅遊業界指，第五波疫情令本地僅餘的旅遊活動都停擺，對年內通關復甦旅業不抱持期望。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年新春生意只有去年的3成，營業額由疫情前每日3億多跌近半，至每日不足2億，第五波疫情影響下，1月份業界整體損失40億營業額，雖然當局在年前開始發放第五輪防疫抗疫基金，但形容資助只勉強夠交上月租金。

他認為新冠變種病毒Ormicron殺傷力不強，只要業界做好人流管制，相信食肆內傳播風險較低，建議當局有限度放寬晚市堂食，令食肆可以有更多生存空間。

疫情下旅業亦是重災行業，香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，行業在新冠疫情下冰封兩年，業界好不容易等到疫情平穩可以舉辦本地遊及公海遊，如今不要說通關，連本地旅遊都停頓，本地在嚴守清零政策下，境外如南韓亦已預告農曆年後確診個案會再度增加，形容本地旅業已無計可施，只能等待疫情回穩；至於當局為業界發放第六輪防疫抗疫基金，崔認為可為從業員增加些微金錢過農曆年。

最新熱門影片：【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【防疫抗疫基金5.0】民政局已向逾百表演藝術團體發放4萬元資助　將陸續發放其他一次性資助
17:34 2022/01/28
【防疫抗疫基金5.0】民政局已向逾百表演藝術團體發放4萬元資助　將陸續發放其他一次性資助
【防疫抗疫基金】全港售賣倉鼠寵物店可獲一萬元至三萬元一次性特惠金【附申請方法】
21:26 2022/01/28
【防疫抗疫基金】全港售賣倉鼠寵物店可獲一萬元至三萬元一次性特惠金【附申請方法】
【抗疫基金】議員倡防疫抗疫基金為前線清潔保安提供特別津貼　林鄭月娥：率先表態支持
18:31 2022/01/29
【抗疫基金】議員倡防疫抗疫基金為前線清潔保安提供特別津貼　林鄭月娥：率先表態支持

你可能感興趣

【防疫抗疫基金5.0】民政局已向逾百表演藝術團體發放4萬元資助　將陸續發放其他一次性資助
17:34 2022/01/28
【防疫抗疫基金5.0】民政局已向逾百表演藝術團體發放4萬元資助　將陸續發放其他一次性資助
【防疫抗疫基金】全港售賣倉鼠寵物店可獲一萬元至三萬元一次性特惠金【附申請方法】
21:26 2022/01/28
【防疫抗疫基金】全港售賣倉鼠寵物店可獲一萬元至三萬元一次性特惠金【附申請方法】
【抗疫基金】議員倡防疫抗疫基金為前線清潔保安提供特別津貼　林鄭月娥：率先表態支持
18:31 2022/01/29
【抗疫基金】議員倡防疫抗疫基金為前線清潔保安提供特別津貼　林鄭月娥：率先表態支持
防疫抗疫基金 出入境管制 疫情 營業額 停擺

最高瀏覽

【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
17:27 2022/02/02
【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
13:44 2022/02/02
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主
15:50 2022/02/02
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主