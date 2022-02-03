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【港鐵清潔工】清潔工工會大圍站抗議時薪低　斥獎金計劃增壓力

社會 16:04 2022/02/03

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有清潔工工會今日在港鐵大圍站抗議時薪過低，斥近日推出的獎金計劃增加員工壓力。（資料圖片）

港鐵清潔工待遇近來備受關注，有工會批評港鐵清潔工薪酬過低，而港鐵就推出每月800至1,200元的獎金計劃。然而，清潔服務職工會不「收貨」，今早到港鐵大圍站抗議，認為獎金計劃有評審機制，為清潔工徒添壓力，強調加薪才能幫助清潔工。

港鐵近日推出車站清潔獎勵計劃，只要車站清潔程度達合格水平，該車站清潔工即可獲獎。港鐵會就車站清潔程度進行乘客調查，得分較高的車站清潔人員，可獲每月獎金1,000元，其他車站人員則可獲每月800元獎金；負責洗手間的清潔人員，每月可獲額外200元獎金。港鐵估計，整項計劃將額外動用2,000萬元。

清潔服務職工會主席黃迺元今早到大圍就抗議，他穿上垃圾袋製作的服裝，並帶同寫有「疫情下工友冒險、津貼評分錯焦點」的揮春，其後再到港鐵九龍灣總部遞上請願信。

工會指出，港鐵清潔工時薪只有37.5元，落後於市價的50元以上。黃迺元認為，港鐵如希望改善衞生，應該增加清潔人手，而非以獎金計劃，為前線清潔人員增加壓力。

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責任編輯：陳梓蔚

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