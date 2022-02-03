【非法賭博】警方搗破觀塘一個非法賭檔　2人疑逃避追捕攀牆失足墮斃

▲ 警方搗破觀塘一個非法賭檔，2人疑逃避追捕攀牆失足墮斃。

警方東九龍總區重案組人員根據線報，昨日（2日）晚上6時展開反非法賭博行動，突擊搜查觀塘駿業街60號一個工廈單位，搗破一個非法賭檔。調查期間發現一名姓黃（46歲）男子及一名姓蔡（58歲）男子在該單位大廈外牆攀爬，懷疑為逃避追捕，期間失足墮下，2人受傷昏迷，其後被送往聯合醫院治理，最終證實死亡。現場消息稱，有人疑為賭檔負責人，有刑事案底，上址過去亦曾開設非法賭檔被警方搗破。

行動中，警方拘捕一名內地男子及4名本港女子，年齡介乎26至62歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」。另外今日（3日）下午時份，警方重返現場調查 ，在2名死者倒卧之天井搜證，其間檢獲一隻鞋疑與案有關。

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記者：曾秋文