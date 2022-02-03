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【新冠肺炎】紅磡街市今提早至6時及明日全日關閉　進行深層清潔消毒

社會 16:13 2022/02/03

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紅磡街市今提早至6時及明日全日關閉，進行深層清潔消毒。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，食環署今日（3日）宣布，因應有個別新冠肺炎確診個案與紅磡街市有關連，為審慎起見，該街巿將於今日提早2小時於下午6時關閉並於明日全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

食環署發言人表示，食環署已即時清潔及消毒確診者工作的範圍。此外，在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦呼籲街巿檔戶清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍清洗街道。

食環署指，會與街巿檔戶保持聯絡，並要求他們於街巿重開前，前往社區檢測中心接受免費檢測並取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在2月5日重開街市。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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