【北京冬奧】金和曉近兩次檢驗呈陰性　有望出戰2月9日迥轉賽事【附港隊出賽日程】

▲ 金和曉近兩次檢驗陰性，有望出戰2月9日迥轉賽事。（資料圖片）

北京冬奧即將在明日（4日）開幕，香港今屆有3名運動員取得參與資格，亦是香港歷年以來最多人出戰冬奧的一屆，由翁厚全及金和曉分別出戰男、女子高山滑雪項目；朱定文則會出戰男子短道速滑項目。最快在2月9日舉行的高山滑雪女子迴轉賽就能看到港將出賽的英姿，而明日開幕禮將會由短道速滑選手朱定文擔任持旗手。

早前，高山滑雪港將金和曉周日抵京後，連續兩次新冠病毒檢測陽性，須到隔離酒店檢疫，待恢復後再視乎情況決定能否參賽。今日終傳來好消息，金和曉達到連續兩次檢測陰性要求，獲准離開隔離酒店操練，但不可接觸其他運動員及到訪公共空間，有望能下周三（9日）出戰高山滑雪女子迴轉賽，亦是她首征冬奧。

而早前被界定為密切接觸者的教練及翁厚全，就仍然按指引隔離居住，翁厚全及金和曉將無法出席明日舉行的北京冬奧開幕禮，短道速滑代表朱定文將擔任港隊開幕禮持旗手。

港隊日程表

男子短道速滑500米賽事由朱定文出戰，初賽會在2月11日舉行。 翁厚全及金和曉分別會參加的高山滑雪項目： 金和曉出戰女子組的迥轉賽事在2月9日進行 翁厚全出戰男子組的大迥轉、迥轉賽事就在2月13及16日上演。

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記者：李榮忠