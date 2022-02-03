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鍾舒漫夥妹妹轉型做YouTuber　鍾舒祺訪咖啡店老闆學創業

娛樂 16:15 2022/02/03

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

鍾舒漫鍾舒祺轉型拍片。

踏入虎年之始，姊妹花鍾舒漫（Sheman）、鍾舒祺（Sukie）即大展拳腳，首度拍檔做主持，節目中她們訪問不同行業的香港中小企CEO，在疫情下如何自強不息，令她們感受良多。

最近鍾舒漫（Sheman）與妹妹鍾舒祺（Sukie）主持網上新節目《全民Salute星企業》，訪問香港中小企CEO，分享他們的創業故事及疫情下如何疫境自強，當中包括男士修眉、陳皮茶葉、健身中心、手工皂、天然枇杷蜜、磨刀服務等，範疇廣泛，甚至有少數民族的商家跟他們分享成功背後的故事。

Sheman坦言首次擔任主持感覺非常緊張，幸好有妹妹Sukie相伴，Sheman：「初時都驚handle唔到，但好在有我妹同場，成件事變得好輕鬆，加上可自由發揮，終於可做回真正的自己！最深刻係磨刀，無諗過磨刀都係一門生意，仲要個老闆好後生，佢嘅理想係幫人磨刀和開刀。」

訪各行各業。

Sukie則認為這次訪問讓她獲益良多，因可順道取經，為他們兩姊妹日後從商做好準備，Sukie：「未做節目前都唔知原來香港有咁多範疇生意，佢哋每個都各有奮鬥故事。」

鏡頭前，Sherman兩姊妹表現自如，一向鬼靈精怪的Sukie，每次片尾都爆肚演出，引發不少笑彈。

其中一集訪土耳其老闆。

這天正跟非常有特色的「土耳其熱沙咖啡」做訪問，Sheman和Sukie都大開眼界，換上土耳其民族服的Sukie即席跟土耳其籍老闆Mr. Buran學煮熱沙咖啡，親身體會異地文化色彩。

最新影片：林明禎訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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