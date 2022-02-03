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【初三赤口】民建聯夥「財神」向財爺大派訴求　倡再推不少於5000元消費券、設租樓免稅額

政治 16:18 2022/02/03

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民建聯今日到政府總部請願，期望政府再推出不少於5000元消費券。（民建聯提供）

財政預算案本月23日發表，民建聯今日到政府總部請願，期望政府再推出不少於5000元消費券、設立「失業援助金」，同時支援特困行業及須停業處所。該黨又要求政府預撥足夠資源，增加社區疫苗接種中心和檢測中心數目。

今日是年初三「赤口」，民建聯3名立法會議員梁熙、陳學鋒和顏汶羽，聯同身穿財神裝扮的黨友、黃大仙區議會前副主席黎榮浩，以「新年新希望」為題到政總請願。

他們指出，Omicron變種病毒正在社區傳播，難料第5波疫情疫情何時受控，在政府再次收緊防疫措施下，消費市道再次面臨嚴峻萎縮壓力，建議在善用儲備、「應使則使」原則下，就新一份預算案提出4類建議。

民建聯建議，政府應繼續多項一次性紓困措施，包括再推出不少於5000元消費券，發放額外一個月現有各類政府福利援助津貼，向電力住宅用戶提供2,000元的電費補貼額，並發放額外1,000元長者醫療券。

在支援企業方面，民建聯倡支援特困行業及須停業處所，並向受取消花市影響的花農發放25,000元補助。該黨又提出兩項稅務建議，包括提出設立居所租金扣稅額，上限100,000元，享用期為20年；以及設立聘請外傭開支扣稅額，建議每年金額55,560元。

該黨又建議設立「失業援助金」，為期6個月，每月獲發放金額6,000元；並向清潔工人派發4個月的抗疫津貼，每月1,000元；同時要求政府預撥足夠資源，以全面推行抗疫措施，包括盡快增加更多低價外傭檢疫酒店；增加社區疫苗接種中心和檢測中心數目，增加檢疫中心人手；以及為學校持續增撥「抗疫特別津貼」等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：胡偉明

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