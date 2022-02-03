【大廈傳播】水邊圍邨碧水樓疑出現垂直傳播　林護長者之家60多名院友需檢疫

▲ 水邊圍邨碧水樓疑出現垂直傳播。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。今日（3日）新增142宗確診個案，其中121宗屬本地感染，91宗與其他個案相關，另有31宗暫未找到感染源頭。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。張竹君表示，水邊圍邨碧水樓有兩個樓上樓下相近的單位有確診個案，懷疑出現垂直傳播，衞生署已派人員到場視察，部份居民或需撤離。

另外，安蔭邨豐蔭樓香港聖公會林護長者之家再多一人確診，與早前確診的員工不同部門，在不同地方工作，只是居於同一層樓，衞生防護中心懷疑有傳播，60多名院友需撤離檢疫。

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記者：李榮忠