【直率港姐】於蘇格蘭當護士月入2.6萬 　謝嘉怡自揭TVB底薪少：家人怕掙不到錢

▲ 謝嘉怡直言無綫底薪比較少。

2020年港姐謝嘉怡（Lisa）日前跟陸浩明（6號）上載兩段影片，席間大談農曆年拜年時被長輩「刁難」的問題，當中包括月入多少。貴為港姐級藝人的謝嘉怡既自揭底薪少，故當年隻身來港發展演藝事業時，一度令祖母十分擔心，她說：「前她擔心我自己一個人在香港掙不到錢，最驚會被男仔呃。」

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▲ 謝嘉怡跟陸浩明於小紅書拍片。（小紅書截圖）

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謝嘉怡跟陸浩明於小紅書分享兩段短片，二人邊食甜品邊討論親戚於拜年時最常問的問題，謝嘉怡表示首次跟父母在港度過農曆年，說到親戚長輩最愛問做什麼工作式搵幾錢人工，Lisa大表認同。

Lisa直言祖母最關心這些問題，她說：「她擔心我在香港賺不到錢，每次去她的家，她總會問我今個月賺多少錢？我就答她『OK嘅』。」

▲ 大談親友於新年經常問的問題。（小紅書截圖）

入行前Lisa於利雲斯頓聖約翰醫院（St John's Hospital, Livingston）任職手術室護士，而祖母覺得她於蘇格蘭工作很穩定，Lisa說：「每月薪金也差不多一樣，加班的話就會多一點。我在那邊有家人照顧，現在我父母在港就好一些，但之前她擔心我一個人在香港賺不到錢，最驚會被男仔呃、另外又驚我怕凍。」

其後Lisa更公開剛入職任護士時，人工有26000元港幣，由於蘇格蘭的租金便宜，置業按揭每月供款約4000元，供車也只是每月2000元，故收入足以應付開支有餘。她說︰「香港做護士的薪金比英國高，但英國的開支少很多，約減一半。」

▲ 謝嘉怡為2020年港冠軍。（取自instagram）

當問發身為港姐的她在TVB月入多少，她笑笑口說︰「每個月也不同吧，（最少幾多？）視乎我拍多少戲，最少那個月也很少的，我的底薪比較少。」至於是否希望如肥媽般月入10位數，Lisa點頭微笑。

另外親友也喜歡問幾時拍拖？Lisa坦言自己無拍拖，她說：「在香港很難呢，我喜歡拍片給大家睇，又要返工，那有時間拍拖？」

▲ 謝嘉怡曾經擔任手術室護士。（取自instagram）

6號建議她找一個圈中人？「我覺得很困難，因為拍拖時會經常鬧交，我不想這樣子，我是很平和的人。」

現年26歲的謝嘉怡參加《2020香港小姐競選》入行，她當年於大熱下連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為雙料港姐冠軍。

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Lisa為一名蘇格蘭混血兒，爸爸為香港人，而媽媽則是蘇格蘭人，她自小於蘇格蘭生活及長大，2019年她於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系畢業，之後於當地擔任手術室護士。另外，畢業後她曾到中非國家做義工，是一位相當有愛心的女生。

▲ 謝嘉怡參與《開心速遞》之演出。

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初入行時由於廣東話不太靈光，謝嘉怡主打做綜藝節目，其後她靠看電視和聽收音機苦練廣東話，努力堅持下來，終於廣東話進步了不少，其後，她被安排加入《開心速遞》劇組，戲中她飾演呂冠君一角，縱然戲份不多，但也為觀眾焦點。