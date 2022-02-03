【源頭不明】今增31宗無源頭包括6名清潔工　於科學園、荃灣港安醫院等工作

▲ 今增31宗無源頭包括6名清潔工，於科學園、荃灣港安醫院等工作（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生下午出席疫情記者會，交代最新情況。今新增142宗確診個案，其中15宗疑染Delta；確診個案中，有21屬輸入個案、121屬本地個案，包括31宗涉不明源頭，其中2人疑染Delta。

31宗不明個案遍佈全港，其中6人屬清潔工，大部分無病徵，有人喉嚨痛或乾，包括在大圍新翠餐廳污水處理、科學園、荃灣港安醫院、置地、屯門及慈安邨等地工作，住址包括：

新東：

沙田好運中心松林閣

沙田頭新村邨屋

大圍顯徑邨顯祐樓

大圍新翠邨新芳樓

美松苑興松閣

大埔林村較寮下邨

大埔寶湖道麗湖閣

大埔富亨中心

馬鞍山欣安邨欣悅樓

上水太平邨平易樓 （疑染Delta）

九龍

慈正邨正怡樓

慈正邨正遠樓

藍田平田邨平美樓

彩雲（一）邨時雨樓（疑染Delta）

慈康邨康添樓

慈愛苑愛聰閣

大坑東邨東滿樓，涉新單位

欽州街68號

深水埗福華街148號黃金大廈

紅磡麗泰樓

土瓜灣定安大廈

新西

石籬（二）邨石榮樓

石籬（一）邨石逸樓高座

梨木樹邨榮樹樓

馬灣珀麗灣12座

天水圍俊宏軒9座

天頌苑頌恩閣

元朗安興街好彩洋樓

港島

城市花園第2座

寶馬山花園第2座

張竹君指，最新發現的不明源頭個案遍布各區，相信社區仍有很多未發現的傳播鏈。她相信本港未來會不斷出現源頭不明個案，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文