【第五波疫情】醫管局指共有1,246名確診病人留醫　1人情況危殆

▲ 醫管局指共有1,246名確診病人留醫。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）交代最新疫情。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲168宗呈報個案，53人康復出院，現時共有1,246名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫，1人情況危殆，其餘病人情況穩定。

被問及病房和病床的使用率，劉家獻表示，在1,246名留醫病人中，500多名正在香港感染控制中心留醫、約440名病人在亞洲國際博覽館留醫，其餘則在公立醫院。他補充指，現時公立醫院有約1,178負壓病床，使用率約7成，惟當中亦有非新冠病人使用。醫管局正積極準備2線隔離病床，預計可提供600個床位。

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責任編輯：陳梓蔚