  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (週四) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】醫管局指共有1,246名確診病人留醫　1人情況危殆

社會 16:51 2022/02/03

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

醫管局指共有1,246名確診病人留醫。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）交代最新疫情。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲168宗呈報個案，53人康復出院，現時共有1,246名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫，1人情況危殆，其餘病人情況穩定。

被問及病房和病床的使用率，劉家獻表示，在1,246名留醫病人中，500多名正在香港感染控制中心留醫、約440名病人在亞洲國際博覽館留醫，其餘則在公立醫院。他補充指，現時公立醫院有約1,178負壓病床，使用率約7成，惟當中亦有非新冠病人使用。醫管局正積極準備2線隔離病床，預計可提供600個床位。

最新熱門影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【第五波疫情】醫管局指放寬患者出院條件助騰出病床　縮短入院輪候時間
今日 12:12
【第五波疫情】醫管局指放寬患者出院條件助騰出病床　縮短入院輪候時間
【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
【初三赤口】車公廟內人丁旺盛　不少市民祈求疫情盡快過去
今日 14:54
【初三赤口】車公廟內人丁旺盛　不少市民祈求疫情盡快過去

你可能感興趣

【第五波疫情】醫管局指放寬患者出院條件助騰出病床　縮短入院輪候時間
今日 12:12
【第五波疫情】醫管局指放寬患者出院條件助騰出病床　縮短入院輪候時間
【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
【初三赤口】車公廟內人丁旺盛　不少市民祈求疫情盡快過去
今日 14:54
【初三赤口】車公廟內人丁旺盛　不少市民祈求疫情盡快過去
大嶼山 劉家獻 疫情 北大嶼山醫院 衞生署 公立醫院 傳染病

最高瀏覽

【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
17:27 2022/02/02
【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
13:44 2022/02/02
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主
15:50 2022/02/02
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主