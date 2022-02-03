【人事變動】傳社科院副院長王靈桂將出任港澳辦副主任　熟悉國際政治

▲ 王靈桂出任港澳辦副主任。（網上圖片）

有傳港澳辦出現人士調動，中國社會科學院副院長王靈桂將出任港澳辦副主任，料春節假期後正式上任。

王靈桂1967年出生，山東諸城人，畢業於北京外國語大學阿拉伯語系，法學博士，曾任信息情報研究院黨委書記、院長，去年2月，獲任命為社科院副院長。王靈桂研究範疇廣泛，包括「一帶一路」、反恐問題、中東問題、以及港澳問題等。

翻查社科院官網，雖然現時院領導一欄仍可見王靈桂之名，惟上月底，一眾社科院領導看望慰問老領導時，獨缺王靈桂。他上次以社科院副院長身份出席活動時，已是上月20日，「社科院2022年度工作會議暨全面從嚴治黨加強黨的建設工作會議」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳透露，王靈桂是一名國際政治學者。他認為，近年以美國為首的西方勢力干預香港事務，利用香港危害國家安全，如果有熟悉國際政治的學者加入港澳辦，有助中央駕馭香港複雜多變的形勢。

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責任編輯：林曉君