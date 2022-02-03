  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (週四) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】傳社科院副院長王靈桂將出任港澳辦副主任　熟悉國際政治

政治 16:26 2022/02/03

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

王靈桂出任港澳辦副主任。（網上圖片）

有傳港澳辦出現人士調動，中國社會科學院副院長王靈桂將出任港澳辦副主任，料春節假期後正式上任。

王靈桂1967年出生，山東諸城人，畢業於北京外國語大學阿拉伯語系，法學博士，曾任信息情報研究院黨委書記、院長，去年2月，獲任命為社科院副院長。王靈桂研究範疇廣泛，包括「一帶一路」、反恐問題、中東問題、以及港澳問題等。

翻查社科院官網，雖然現時院領導一欄仍可見王靈桂之名，惟上月底，一眾社科院領導看望慰問老領導時，獨缺王靈桂。他上次以社科院副院長身份出席活動時，已是上月20日，「社科院2022年度工作會議暨全面從嚴治黨加強黨的建設工作會議」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳透露，王靈桂是一名國際政治學者。他認為，近年以美國為首的西方勢力干預香港事務，利用香港危害國家安全，如果有熟悉國際政治的學者加入港澳辦，有助中央駕馭香港複雜多變的形勢。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

 

相關文章

【兩地通關】港澳辦肯定本港疫情防控工作　指專家會議取得許多共識
18:27 2021/11/04
【兩地通關】港澳辦肯定本港疫情防控工作　指專家會議取得許多共識
【抗疫交流】內地防疫專家團訪機場、北大嶼山醫院等　港澳辦衞健委派員參與
22:07 2021/11/21
【抗疫交流】內地防疫專家團訪機場、北大嶼山醫院等　港澳辦衞健委派員參與
【民主峰會】外交部批政治操弄　港澳辦斥美方搞亂香港以遏制中國
19:37 2021/12/24
【民主峰會】外交部批政治操弄　港澳辦斥美方搞亂香港以遏制中國
【立法會宣誓】中聯辦：場地首次懸掛國徽體現「一國兩制」　港澳辦稱儀式展現良好精神風貌
17:13 2022/01/03
【立法會宣誓】中聯辦：場地首次懸掛國徽體現「一國兩制」　港澳辦稱儀式展現良好精神風貌

你可能感興趣

【兩地通關】港澳辦肯定本港疫情防控工作　指專家會議取得許多共識
18:27 2021/11/04
【兩地通關】港澳辦肯定本港疫情防控工作　指專家會議取得許多共識
【抗疫交流】內地防疫專家團訪機場、北大嶼山醫院等　港澳辦衞健委派員參與
22:07 2021/11/21
【抗疫交流】內地防疫專家團訪機場、北大嶼山醫院等　港澳辦衞健委派員參與
【民主峰會】外交部批政治操弄　港澳辦斥美方搞亂香港以遏制中國
19:37 2021/12/24
【民主峰會】外交部批政治操弄　港澳辦斥美方搞亂香港以遏制中國
夏寶龍 國務院港澳事務辦公室 政治

最高瀏覽

【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
17:27 2022/02/02
【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
13:44 2022/02/02
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主
15:50 2022/02/02
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主