【在家工作】政府明日起至2月11日擴大僱員WFH安排　暫停非必須公共服務

▲ 政府明日（4日）起擴大僱員特別上班安排和暫停非必須公共服務。（資料圖片）

為阻止新冠病毒在社區「海嘯式傳播」，政府今日宣布明日（4日）起擴大政府僱員特別上班安排和暫停非必須公共服務，除提供緊急和必須公共服務和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作，有關安排暫定實行至下周五（2月11日），政府會密切監察疫情的發展，適時檢視情況。政府發言人亦呼籲僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

相較上月24日政府公告，政策局和部門於2月25日起可按其運作需要推行特別上班新安排，包括可安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作，詳情即看：【下一頁】

政府發言人解釋，因應新冠疫情非常嚴峻，且有惡化趨勢，政府有需要採取進一步措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區海嘯式傳播。

特別上班安排實行期間，政府部門繼續維持緊急和必須公共服務，各部門亦會繼續積極動員政府僱員在不同時段、不同崗位參與抗疫工作。政府會繼續因應疫情發展和實際需要，靈活調配人手全力支援抗疫工作。

個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布，政府籲市民留意；政府因應疫情會減少為市民提供公共服務；為減少政府大樓和辦公室的人流，市民請盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務。政府提醒，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

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責任編輯：馮琪雅