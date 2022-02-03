  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (週四) 17:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新增121宗本地感染　涉佐敦新新酒樓、馬鞍山時代冰室職員

社會 16:49 2022/02/03

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新增121宗本地感染，涉葵涌安老院、馬鞍山時代冰室職員。(林宇翔攝)

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。今日新增142宗確診個案，當中21宗輸入、121宗本地感染，包括91宗與其他個案相關、31宗源頭不明；同日錄160宗初步陽性，詳情即看【下一頁】

121宗本地感染包括：

  • 元朗水邊圍邨有2宗確診，涉樓上樓下住戶，當局懷疑涉及垂直傳播，部分住戶或需撤離。
  • 葵涌安蔭邨豐蔭樓香港聖公會林護長者之家再錄一宗個案，與上一個個案工作地方不同，工作範疇沒有重疊，60多名院友須撤離接受檢疫。
  • 馬鞍山時代冰室2名工作人員，當局呼籲曾到訪的食客接受檢測。
  • 佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓4名工作人員，相關密切接觸者已安排檢疫。
  • 紅磡街市地舖「回味鮮魚」2名職員，食環署已安排清潔人員大清洗及深層清潔

最新熱門影片：【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
【源頭不明】今增31宗無源頭包括6名清潔工　於科學園、荃灣港安醫院等工作
今日 16:46
【源頭不明】今增31宗無源頭包括6名清潔工　於科學園、荃灣港安醫院等工作

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增142宗確診個案　涉31宗個案感染源頭不明【不斷更新】
【源頭不明】今增31宗無源頭包括6名清潔工　於科學園、荃灣港安醫院等工作
今日 16:46
【源頭不明】今增31宗無源頭包括6名清潔工　於科學園、荃灣港安醫院等工作
酒樓 劉家獻 張竹君 疫情 手術 衞生防護中心 衞生署 佐敦 葵涌 香港

最高瀏覽

【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
17:27 2022/02/02
【第五波疫情】張竹君：疫情正上升未見頂　今日再錄逾110宗初步確診【不斷更新】
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
13:44 2022/02/02
【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主
15:50 2022/02/02
【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主