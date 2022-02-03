【第五波疫情】新增121宗本地感染 涉佐敦新新酒樓、馬鞍山時代冰室職員
社會 16:49 2022/02/03
本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。今日新增142宗確診個案，當中21宗輸入、121宗本地感染，包括91宗與其他個案相關、31宗源頭不明；同日錄160宗初步陽性，詳情即看【下一頁】。
121宗本地感染包括：
- 元朗水邊圍邨有2宗確診，涉樓上樓下住戶，當局懷疑涉及垂直傳播，部分住戶或需撤離。
- 葵涌安蔭邨豐蔭樓香港聖公會林護長者之家再錄一宗個案，與上一個個案工作地方不同，工作範疇沒有重疊，60多名院友須撤離接受檢疫。
- 馬鞍山時代冰室2名工作人員，當局呼籲曾到訪的食客接受檢測。
- 佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓4名工作人員，相關密切接觸者已安排檢疫。
- 紅磡街市地舖「回味鮮魚」2名職員，食環署已安排清潔人員大清洗及深層清潔
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記者：陳麗娜