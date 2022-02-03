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【23條立法】鄧炳強：研擴「政治性團體」定義　及是否具「域外效力」

政治 17:08 2022/02/03

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鄧炳強表示，會就23條立法於上半年諮詢公眾，但未定諮詢期長短。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強接受電台專訪時指，將就《基本法》23條立法於今年上半月諮詢公眾，惟暫時未定諮詢期長短，又稱，沒打算以「白紙草案」進行諮詢，以免規限市民表達意見的方向，或提出其他建議。

23條涵蓋的七類罪行，包括「外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動」，以及「香港的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。鄧炳強表示，會檢視會否擴闊政治性團體的定義，「會參考國家及和外國相關法例、香港實際情況、以及2019年黑暴情況，作整體考慮。」

至於會否具「域外效力」，鄧炳強表示，「域外權力是一定要考慮的其中一個重點，因為港區國安法有域外效力，因此我們草擬二十三條時會考慮這點。」 

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責任編輯：林曉君

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