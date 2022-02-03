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高官街頭扮「財神」向市民送禮？　陳積志署任民政局長後首度公開露面

政治 17:21 2022/02/03

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署理民政事務局局長陳積志。（經濟日報資料圖片）

本港第5疫疫情持續，今年農曆新年氣氛淡薄，市民在街頭遇到的並非「財神」，而是部分高官派「快速測試套裝」。

署理民政事務局局長陳積志（右一），今日到大埔帝欣苑2期，向居民派發快速測試套裝。（民政事務局Facebook）

負責抗疫工作的其中一個重要政策局，民政事務局局長徐英偉因捲入「洪門宴」風波，日前已提出請辭。同樣涉事的副局長陳積志，目前正署任局長一職，他今日到大埔帝欣苑2期，向居民派發快速測試套裝，又指希望大家通力合作，保障自己和家人健康，「願檢盡檢」，同心抗疫。

創新及科技局局長薛永恒（右二）與財經事務及庫務局局長許正宇（左二），今日到黃大仙慈雲山中心派發快速測試套裝，並與領取測試套裝的女童合照。（政府新聞處）

另外，創新及科技局局長薛永恒和財經事務及庫務局局長許正宇，今日亦到黃大仙慈雲山中心派發快速測試套裝。薛永恒特別提醒，快速測試的檢測不能替代強制檢測。而許正宇則指，希望及早識別感染者，達致「早發現、早隔離、早治療」。

本周一公布「洪門宴」風波調查結果後，涉事高官近日相繼出席公開活動，其中陳積志和許正宇今日是首次公開露面。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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