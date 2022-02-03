【封區檢測】屯門大興邨大埔昌運中心列「受限區域」　分別涉變異病毒株染疫個案及污水檢測陽性

▲ 大埔昌運中心榮昌閣、富昌閣、貴昌閣， 約600住戶需強制檢測。 陳靜儀攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時30起限制在屯門大興邨興平樓為指明「受限區域」，涉及大廈內受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（2月4日）上午約7時完成此行動。

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政府發言人表示，由於近日發現數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案及陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

另外，由於大埔昌運中心3幢大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。晚上7時起限制在大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣內的受檢人士，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（2月4日）上午約7時完成此行動。



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責任編輯 李志強





