立法會下周五前所有會議以視像進行　包括內務委員會

▲ 本港第5波疫情持續嚴竣，立法會人力事務委員會明日會議，將會改以Zoom視像方式進行。（經濟日報資料圖片）

本港疫情有蔓延之勢，港府已宣佈明起進一步擴大僱員在家工作安排，而立法會夜晚亦響應相關安排，宣佈明起至2月11日，所有會議均以遙距形式進行，包括下周五舉行的內務委員會，大部分職員在家工作。據了解，立法會將視乎疫情發展，不排除本月16日舉行的立法會大會，也破天荒首次改以視像舉行。

人力事務委員會明日舉行特別會議，討論有關取消強積金「對沖」安排，以及疫情下僱傭的責任及權利等議程。該委員會主席陸頌雄透露，晚上和秘書處商討後，臨時決定明日會議改以Zoom進行，相關安排已通知其他委員。

立法會下周一起，各事務委員會原定將舉行施政報告政策簡報，不同司局長都會親身出席會議，直接回應議員提問。不過，防疫安排下，2月11日之前召開的會議，均會改以遙距形式舉行。

立法會去年初通過容許在疫情爆發期間，委員會會議改以Zoom視像方式進行，在去年疫情爆發期間亦曾實施有關做法，期間更爆出工聯會議員郭偉强疑駕車期間開會風波。不過，立法會在上月19日才通過修改議事規則，容許在疫情爆發等指明情況下，立法會大會、內務委員會和財務委員會會議，改以Zoom視像方式進行。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9