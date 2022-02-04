【小學生打針】教育局研小學停面授期間准到校打針　有學校8成家長放心子女打針冀3月復全日課

▲ 教育局上月底公布，小學全校學生及教職員接種率均達7成，便可申請恢復全日面授。（資料圖片）

5至11歲兒童上月底開打科興疫苗，惟學界料2月也難以恢復面授，教育局正研究容許小學生在停止面授期間回校打針。有北區小學透露，該校逾8成本地生家長願讓子女打針，校方暫擬於本月中、下旬申請安排到校打針，最快3月底接種率達7成可上全日課。

小學校長：日日過百宗確診 料本月難復面授

5至11歲兒童上月21日起可接種科興疫苗，下周三（9日）起可預約接種復必泰、本月16日開打，惟幼稚園及小學早於上月中起已停面授及「所有校內活動」，直至本月21日。教育局局長楊潤雄日前稱，會研究在小學暫停面授課堂期間，容許學校安排學童回校接種疫苗，但須達150人門檻及有足夠空間放置相關設備等，並指目前無計劃要求學生打針後方可回校。

大部分小學將於本月14日放完農曆年假，繼續上網課，有學校於年假前開始收集家長對於子女打針的意願。身兼新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林說，至今380多名本地生家長已回覆，當中329人稱會讓子女打針，大部分欲回校打針；已回覆的跨境生則接近全部已打針或將會打針。

朱偉林指，現時幾乎「日日過百宗確診」，預計2月份也不可恢復面授，認為停面授期間到校打針是好事，可盡早為恢復面授及通關創設有利條件，而學校也試過在停課期間打流感針；惟校方需趁年假將打針同意書轉成電子通告發放，再申請外展隊到校；他指部分家長擔心接種復必泰的身體反應較大，故期待學生打齊兩針科興後再等14日，估計最快3月底至4月初可達7成接種率，以恢復全日面授課。

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有小學放完農曆年假收數據 最快下月安排到校打針

黃大仙浸信會天虹小學校長馮耀章則指，6成已回覆家長之中，近7成「未有計劃」安排子女打針，他強調尊重家長選擇，並估計未必夠人申請到校打針；而該校已將原定本月底考試押後一周至下月初舉行，若本月21日未能如期恢復面授，大部分年級會轉為不計分的網上評估。

部分學校放完年假才發通告收集打針數據。葵涌佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝稱，待收齊數據料最快3月可安排到校打針，但不少學生居於爆疫的葵涌邨及大窩口邨，有部分家長擬自行帶子女打針，惟不少初小年級家長仍持觀望態度，因此倘個別級別接種率達標，便會先申請恢復全日課。

本身是小學校長的教育界立法會議員、教聯會副主席朱國強透露，最近接獲家長反映擔心「被迫」安排子女打針，他重申打針不應當作全日面授的必然條件，因部分小學生體質特別弱，倡透過講座等方式讓家長了解打針有否副作用，釋除疑慮。

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記者：馮琪雅