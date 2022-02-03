【第五波疫情】政府稱疫情發展非常嚴峻令人憂慮　預告將進一步收緊社交距離措施

▲ 政府稱疫情發展非常嚴峻令人憂慮。（林宇翔攝）

因應本港近日新冠疫情漸趨嚴峻，每日新增個案持續高企，政府宣布將採取一系列措施，務求即時進一步提升香港的抗疫能力，遏止病毒繼續傳播；包括考慮進一步收緊社交距離措施，將更多處所納入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、收緊公眾地方羣組聚集的限制等。

政府預計農曆新年後，感染個案數字有機會大幅飊升，甚至出現幾何式上升。為防止疫情進一步大幅惡化，政府有必要多管齊下推行防疫抗疫措施，持續採取最嚴謹的社交距離措施遏抑人流，同時大幅提升病毒檢測能力，希望得到市民通力合作，配合「早發現、早隔離、早治療」的目標。

情持續未見頂，政府今夜發稿交代加強防疫措施的安排，包括

計劃在本月中前將每日檢測量上限由10萬提升至20萬

派發大量快速測試套裝予高風險地區市民

繼續進行圍封強檢及強制檢測

由明日（4日）至2月11日安排公務員在家工作

考慮進一步收緊社交距離措施，包括將更多處所納入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、收緊公眾地方羣組聚集的限制等。

盡快向立法會財務委員會申請撥款，啓動第六輪「防疫抗疫基金」

政府發言人指，本港當前疫情發展非常嚴峻。過去一星期，香港錄得的個案由115宗（1月28日）增至121宗（2月3日），源頭未明個案更由6宗攀升至31宗，累計源頭未明個案逾百宗，遍布全港各個地區亦涉及不同行業。

同時，污水監測從多個地區所採集到的污水樣本檢測呈陽性，數目由11個樣本增至21個樣本，病毒量亦呈上升趨勢。多方面的跡象都顯示，雖然葵涌區大型社區爆發受到遏止，多條社區隱形傳播鏈活躍，有蔓延全港各區及持續增加之勢，情況令人憂慮。

政府發言人續指，由於Omicron變異病毒株，特別是BA.2亞型傳播能力非常之強，明顯出現短距離空氣傳播，感染個案出現幾何式上升的可能性正不斷增加。

另一方面，本地Delta變異病毒株個案仍然持續出現，而其殺傷力較高，最近有尚未接種疫苗人士感染後而病情危殆，需要進入深切治療部。這反映本港正受兩種變異病毒株同時夾擊，疫情發展不容樂觀。

政府再次呼籲，市民如果自覺有較高風險，或出現任何輕微病徵，均應盡早檢測。政府強烈呼籲市民減少社交活動，不要組織或參與跨家庭聚會，盡量留在家中，如非必要切勿外出，尤其是前往人流密集的商場和公共設施，以及人多擠逼的地方，以助遏制疫情。

更多影片：

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責任編輯：陳梓蔚