【新冠疫情】逾14個政府部門明起調整服務　一文看清改動內容

▲ 政府各部門明起調整服務。（資料圖片）

因應政府公務員最新的工作安排，各政府部門服務將有調整：

土木工程拓展署暫停提供以下公共服務：

土木工程圖書館

親身辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》的申請

礦務部牌照及許可證辦事處。

教育局發言人表示，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處明日（4日）起只提供緊急和必須的公共服務，以及與防疫抗疫有關的工作。有關安排暫定實行至2月11日。

教育局以下單位暫時不會對公眾開放：

教育局學位分配組

資歷架構秘書處

教師註冊小組

政府新聞處今日（3日）宣布，轄下位於北角政府合署的刊物銷售小組和圖片資料室明日（4日）起暫停櫃枱銷售服務。

由明日（4日）起直至另行通知，醫療輔助隊只維持必要的公眾服務，包括所有抗疫工作，美沙酮診所運作及非緊急救護車服務。醫療輔助隊逢周末及公眾假期於單車徑及郊野公園的急救服務將會暫停。

香港郵政今日（3日）公布，郵政總局及尖沙咀郵政局將於2月5日維持正常開門時間，但會提早於下午1時關閉。郵政總局將於2月6日（星期日）暫停服務。

因應本地疫情嚴峻，屋宇署今日（3日）宣布，由明日起至2月11日會繼續為市民提供緊急和必須的公共服務。有關服務主要包括：

處理公眾就樓宇安全及正在建造的僭建物的舉報

新發展項目的法定申請

承建商的註冊事宜

為發牌機構提供諮詢服務

推行樓宇更新大行動2.0

屋宇署旗下設施不會開放予公眾：

設於屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心

屋宇署總部地下收件處

一般查詢處及該署的會議室

香港房屋委員會（房委會）明日起至2月11日，所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午10時至下午1時開放。

以下資助房屋辦事處將於星期一、三及五上午十時至下午一時開放，提供有限度服務：

樂富房委會客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組

黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組；

渠務署由明日起，除防疫抗疫工作，只維持緊急及必須的公共服務，包括

24小時渠務熱線（2300 1110）

查閱渠務紀錄圖則

處理排污費／工商業污水附加費事宜等

機電工程署轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處明日起暫停服務

勞工處今日（3日）公布，

勞資關係科轄下各分區辦事處及職業介紹所事務科會於星期一、三及五提供有限度櫃位服務

專門解答居於葵涌邨的僱員就疫情下所遇到僱傭權益問題的查詢熱線（3580 1442）將維持星期一至五辦公時間服務

其他櫃位服務則會暫停。職業健康診所及職業醫學組會停止開放。

社會福利署明日起，

所有長者日間護理中心／單位、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心、展能中心及附設於嚴重殘疾人士護理院的日間照顧服務均維持開放，惟服務量將下調

住宿照顧服務和熱線服務如常運作，其他服務維持有限度服務。小組活動可以網上形式進行，而大型活動將會暫停。

社署資助的安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊均繼續服務，包括到訪院舍或以其他模式提供訓練及支援服務。

資助幼兒中心特別服務安排會維持至2月21日

稅務局明日起只提供以下必須的公共服務：

中央詢問處（只限有關離港人士清繳稅項的查詢）、商業登記署、印花稅署（星期一至五上午9時至中午12時；下午1時30分至4時）

土地註冊處明日起調整其轄下各辦事處的服務時間暫定直至2月11日：

星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午1時30分，可交付文書辦理註冊

星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午12時30分，可辦理其他事宜。

入境事務處明日起至2月11日，只提供以下緊急和必須的公共服務：

旅行證件

身份證

簽證及延期逗留

婚姻登記

死亡登記

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責任編輯：陳梓蔚