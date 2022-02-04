【疫苗通行證】有小學或安排家長轉到校外空地接放學　教育局考慮准校內設「緩衝區」

▲ 「疫苗通行證」將擴大至學校，教職員及訪客均須打針，近日更新的「安心出行」可顯示相關接種紀錄。（資料圖片）

「疫苗通行證」（前稱「疫苗氣泡」）將於2月24日起擴大至全港學校，教育界立法會議員朱國強稱，早前曾向教育局反映新措施或有執行困難，他引述教育局初步考慮准許學校設「緩衝區」，倘學校有足夠空間及防疫措施，准未打針家長進入校內指定範圍等候接放學；有小學校長盼當局盡快公布更清晰指引，否則學校或要安排家長到校舍鄰近空地等接放學。

新措施下，除學生外，所有學校教職員及訪客均須至少打1針新冠疫苗，當中涵蓋家長。早前津貼小學議會主席胡艷芬表示，盼向教育局爭取豁免到校接放學的家長及送貨員等短暫到訪人士打針。

朱國強亦說，不少小學校長反映措施實際操作或有困難，特別在家長接放學時，學校無足夠人手檢查針卡，恐引起群眾聚集；而近日「安心出行」應用程式更新有改良設計，可透過顏色及進入場所時間顯示等，更易檢查入校人士打針紀錄，並有助確保對方非提供假資料，對學校而言更方便，惟盼當局盡快公布准學校設「緩衝區」安排。

浸信會天虹小學校長馮耀章亦希望教育局公布更清晰指引，指部分學校門口對出就是馬路，即使學校盡量在校內張貼多個安心出行QR Code供家長掃描，放學時數百名家長一次過「嘟」也容易釀混亂，學校正構思安排家長到鄰近空地接放學，盼當局釐清何為受限制的校舍範圍定義。

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記者：馮琪雅