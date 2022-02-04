【第五波疫情】徐樂堅強調現仍採用圍堵策略　爭取時間提疫苗注射率

▲ 徐樂堅強調現仍採用圍堵策略 爭取時間提疫苗注射率（曾耀輝攝）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、衞生防護中心感染控制處主任陳虹醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（2日）交代最新疫情。今日新增131宗確診個案，當中130宗涉本地感染、1宗輸入，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明。另有195宗初步確診。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，現時遇到的挑戰是社區有好多隱形傳播鏈，仍然要用圍堵策略，因為要確保醫療體系不會崩潰，尤其年長人士注射率低，爭取時間讓打針率提升，才有改動的可能性。

衞生防護中心感染控制處主任陳虹今介紹如何正確佩戴口罩，首先必須選適合口罩，按下有金屬條，確保旁邊沒空氣流出，有時若佩戴不對，如露出鼻及口，則無法保護自己身邊人，如希望更貼服則可將口罩的帶打結，或將多餘物料摺疊，亦可用工具如夾、貼面框，或加布口罩，建議可先在家試，確保視力不受影響。

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記者：鄧凱文