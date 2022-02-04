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【強制檢測】49個指明地方被納強檢　涉葵涌及深水埗區多間食肆大廈【附檢測時間】

社會 09:13 2022/02/04

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港第五波疫情嚴峻，昨日（3日）新增142宗確診個案，其中31宗源頭不明。政府今日（4日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處49個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下

  • 土瓜灣永耀街 23 號
  • 大利茶餐廳 大圍積富街 35 號地下
  • 明記海鮮大排檔 沙田禾輋邨地下熟食檔位
  • 君豪食軒 荃灣梨木樹商場 1 樓
  • 潮館 元朗元朗廣場 3 樓
  • 馬鞍山迎濤灣 2 座
  • 葵涌葵聯邨聯喜樓
  • 葵涌葵芳邨葵喜樓
  • 深水埗黃金大廈 3 座 3-13 樓
  • 荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 38-40 號
  • 鴨脷洲海怡半島御柳居
  • 長沙灣蘇屋邨綠柳樓
  • 葵涌寧峰苑朗峰閣
  • 粉嶺綠悠軒 4 座
  • 深水埗鴻裕大廈 A 座
  • 一粥麵 大埔寶鄉邨地下
  • 新明苑園林海鮮酒家 元朗錦綉花園
  • 米線陣 東涌東堤灣畔地下
  • 深水埗欽州街 68-70 號
  • 黃大仙翠竹花園 14 座
  • 馬鞍山欣安邨欣悅樓
  • 北角維港頌 7 座
  • 荃灣愉景新城 7 座
  • 大圍美松苑興松閣
  • 上水太平邨平易樓
  • 沙田富豪花園麗人閣
  • 慈雲山慈正邨正遠樓
  • 黃大仙鳴鳳街 43-53 號永華樓
  • 黃大仙環鳳街46號興龍樓
  • 葵涌葵翠邨碧翠樓
  • 沙田博康邨博智樓
  • 九龍餐室 深水埗汝州街 282 號地下
  • 明星金閣海鮮酒家 深水埗大埔道168-178A地下及 2 樓
  • 湯加 深水埗福華街 126-128 號地下
  • 西營盤怡豐閣
  • 深水埗南昌街 137 號
  • 檀島咖啡餅店 灣仔軒尼詩道 176-178 號地下及閣樓
  • 太興 沙田沙田廣場 3 樓
  • 元朗冰室 長沙灣東沙島街 167B 號地鋪
  • 羅麥記 荃灣荃新天地一期地下
  • 翠華餐廳 黃大仙黃大仙中心北館地庫
  • 太興 九龍灣淘大商場三期地下
  • 譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下
  • 大圍沙田頭新村 6 區
  • H&M 銅鑼灣恒隆中心
  • 烏蠅館 尖沙咀九龍中心地下
  • 三才魚蛋粉麵 銅鑼灣采怡閣地下
  • 敘苑粉麵茶餐廳 慈雲山萬年戲院大廈地下

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶

詳細指明時間及須檢測時間

 


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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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