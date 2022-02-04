【強制檢測】49個指明地方被納強檢 涉葵涌及深水埗區多間食肆大廈【附檢測時間】
社會 09:13 2022/02/04
本港第五波疫情嚴峻，昨日（3日）新增142宗確診個案，其中31宗源頭不明。政府今日（4日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處49個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。
強檢名單如下
- 土瓜灣永耀街 23 號
- 大利茶餐廳 大圍積富街 35 號地下
- 明記海鮮大排檔 沙田禾輋邨地下熟食檔位
- 君豪食軒 荃灣梨木樹商場 1 樓
- 潮館 元朗元朗廣場 3 樓
- 馬鞍山迎濤灣 2 座
- 葵涌葵聯邨聯喜樓
- 葵涌葵芳邨葵喜樓
- 深水埗黃金大廈 3 座 3-13 樓
- 荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 38-40 號
- 鴨脷洲海怡半島御柳居
- 長沙灣蘇屋邨綠柳樓
- 葵涌寧峰苑朗峰閣
- 粉嶺綠悠軒 4 座
- 深水埗鴻裕大廈 A 座
- 一粥麵 大埔寶鄉邨地下
- 新明苑園林海鮮酒家 元朗錦綉花園
- 米線陣 東涌東堤灣畔地下
- 深水埗欽州街 68-70 號
- 黃大仙翠竹花園 14 座
- 馬鞍山欣安邨欣悅樓
- 北角維港頌 7 座
- 荃灣愉景新城 7 座
- 大圍美松苑興松閣
- 上水太平邨平易樓
- 沙田富豪花園麗人閣
- 慈雲山慈正邨正遠樓
- 黃大仙鳴鳳街 43-53 號永華樓
- 黃大仙環鳳街46號興龍樓
- 葵涌葵翠邨碧翠樓
- 沙田博康邨博智樓
- 九龍餐室 深水埗汝州街 282 號地下
- 明星金閣海鮮酒家 深水埗大埔道168-178A地下及 2 樓
- 湯加 深水埗福華街 126-128 號地下
- 西營盤怡豐閣
- 深水埗南昌街 137 號
- 檀島咖啡餅店 灣仔軒尼詩道 176-178 號地下及閣樓
- 太興 沙田沙田廣場 3 樓
- 元朗冰室 長沙灣東沙島街 167B 號地鋪
- 羅麥記 荃灣荃新天地一期地下
- 翠華餐廳 黃大仙黃大仙中心北館地庫
- 太興 九龍灣淘大商場三期地下
- 譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下
- 大圍沙田頭新村 6 區
- H&M 銅鑼灣恒隆中心
- 烏蠅館 尖沙咀九龍中心地下
- 三才魚蛋粉麵 銅鑼灣采怡閣地下
- 敘苑粉麵茶餐廳 慈雲山萬年戲院大廈地下
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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記者：黃穎津