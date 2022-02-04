【強制檢測】49個指明地方被納強檢　涉葵涌及深水埗區多間食肆大廈【附檢測時間】

本港第五波疫情嚴峻，昨日（3日）新增142宗確診個案，其中31宗源頭不明。政府今日（4日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處49個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下

土瓜灣永耀街 23 號

大利茶餐廳 大圍積富街 35 號地下

明記海鮮大排檔 沙田禾輋邨地下熟食檔位

君豪食軒 荃灣梨木樹商場 1 樓

潮館 元朗元朗廣場 3 樓

馬鞍山迎濤灣 2 座

葵涌葵聯邨聯喜樓

葵涌葵芳邨葵喜樓

深水埗黃金大廈 3 座 3-13 樓

荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 38-40 號

鴨脷洲海怡半島御柳居

長沙灣蘇屋邨綠柳樓

葵涌寧峰苑朗峰閣

粉嶺綠悠軒 4 座

深水埗鴻裕大廈 A 座

一粥麵 大埔寶鄉邨地下

新明苑園林海鮮酒家 元朗錦綉花園

米線陣 東涌東堤灣畔地下

深水埗欽州街 68-70 號

黃大仙翠竹花園 14 座

馬鞍山欣安邨欣悅樓

北角維港頌 7 座

荃灣愉景新城 7 座

大圍美松苑興松閣

上水太平邨平易樓

沙田富豪花園麗人閣

慈雲山慈正邨正遠樓

黃大仙鳴鳳街 43-53 號永華樓

黃大仙環鳳街46號興龍樓

葵涌葵翠邨碧翠樓

沙田博康邨博智樓

九龍餐室 深水埗汝州街 282 號地下

明星金閣海鮮酒家 深水埗大埔道168-178A地下及 2 樓

湯加 深水埗福華街 126-128 號地下

西營盤怡豐閣

深水埗南昌街 137 號

檀島咖啡餅店 灣仔軒尼詩道 176-178 號地下及閣樓

太興 沙田沙田廣場 3 樓

元朗冰室 長沙灣東沙島街 167B 號地鋪

羅麥記 荃灣荃新天地一期地下

翠華餐廳 黃大仙黃大仙中心北館地庫

太興 九龍灣淘大商場三期地下

譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下

大圍沙田頭新村 6 區

H&M 銅鑼灣恒隆中心

烏蠅館 尖沙咀九龍中心地下

三才魚蛋粉麵 銅鑼灣采怡閣地下

敘苑粉麵茶餐廳 慈雲山萬年戲院大廈地下

污水樣本檢測呈陽性的地點

馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶

詳細指明時間及須檢測時間



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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津