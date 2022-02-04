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【新冠肺炎】白沙灣懲教所懲教人員初確　探訪服務暫停至另行通知

社會 09:21 2022/02/04

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白沙灣懲教所一名懲教人員初步確診。（資料圖片）

白沙灣懲教所表示，昨日（3日）晚上得悉一名懲教人員初步確診2019冠狀病毒病。

發言人指，該名懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確診。該名人員目前在家接受隔離，等候入院。他最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩。他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒。因此，白沙灣懲教所的探訪服務今日（4日）暫停，直至另行通知。

懲教署表示，高度關注2019冠狀病毒病的情況，所有人員均高度警覺，嚴格遵照既定機制防止傳染病蔓延，並採取一系列防疫消毒措施，當中包括規定人員上班前及工作期間須量度體溫及佩戴口罩，並在所有辦公地方定期進行消毒清潔工作。管方已提醒所有人員及在囚人士如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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記者：黃穎津

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