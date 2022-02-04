【新冠肺炎】確診者曾多次訪壁屋懲教所　探訪室設施今停止運作消毒

▲ 一名確診市民曾於1月13日至28日多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。（資料圖片）

懲教署今日（4日）表示，昨晚接獲衞生防護中心通知，一名確診2019冠狀病毒病的市民曾於1月13日至28日多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。

發言人指，壁屋懲教所探訪室設施今日會停止運作以進行徹底清潔和消毒。署方會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

署方強調，在疫情期間，懲教署一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求所有進入各懲教設施的探訪人士，均須接受體溫檢測。在場人員亦會要求進入的探訪人士佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手，並在探訪期間全程佩戴口罩。發言人表示，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知部門。

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記者：黃穎津